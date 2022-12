“Monja no aparece en listado de militantes”: Centro Democrático

La directora nacional del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, se pronunció sobre la monja que apoyó al senador Uribe durante su indagatoria.

Dijo que consultó el documento de identidad de la monja y no aparece en el listado de militantes que pertenecen a ese partido, contrario a lo dicho por la religiosa cuando aseguró que era del Centro Democrático.

“El partido no tenía conocimiento de esto. Segundo: nosotros nunca abrogamos a nadie una condición que no tiene. Tercero, todo el mundo tiene que entender que es una persona totalmente ajena a nosotros, que si dijo que pertenecía y no pertenecía no es responsabilidad del partido. Son personas queridas que son cercanas”, explicó la directora del partido.

Martínez agregó que desde la colectividad no hubo ninguna intención para llevarla desde Medellín ni se le pagó para que hiciera parte de los manifestantes a favor del expresidente.

Blu Radio se permite rectificar las notas emitidas los días 10 y 11 de octubre de 2019 relacionada con la hermana Adriana Patricia Torres Echavarría, en el sentido de que ella pertenece a la comunidad religiosa llamada Carmelitas Misioneros de Santa Teresita, según certificación allegada a Blu Radio. Por lo anterior, no se trata de una falsa monja como se adujo en las mencionadas notas