Muerte de ‘Iván Márquez’ sería un golpe mortal para Segunda Marquetalia: InSight Crime

Jeremy McDermott, director de InSight Crime, señaló que aún no se ha logrado confirmar la información sobre la supuesta muerte de ‘Iván Márquez’ , máximo jefe de la Segunda Marquetalia de las disidencias Farc y, además, quien fue negociador por parte de ese grupo con el gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz; regresó a las armas tiempo después.

“Tampoco hemos podido confirmar si ‘Iván Márquez’ está muerto. Tenemos gente en Venezuela intentando contactar a varios elementos de las fuerzas militares de allá, pero hasta ahora nada”, dijo en diálogo con Noticias de la Mañanas de Blu Radio.

‘Iván Márquez’ habría sido abatido en territorio venezolano, pero, incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, comentó que no se tiene información adicional o confirmada al respecto. Justamente, McDermott se refirió a esta versión y aseveró que a Venezuela “no le conviene admitir” que Márquez estuvo en ese país.

Además, a pesar de que la fundación experta en conflicto en América Latina no ha podido corroborar esta muerte con sus fuentes en Venezuela, creen que la inteligencia colombiana habría tenido alguna participación en la muerte de los cabecillas que han sido abatidos en territorio venezolano.

“Márquez es un invitado clandestino para el gobierno venezolano, ellos no quieren admitir que él y otros jefes de la Segunda Marquetalia han sido residentes en Venezuela desde su salida del proceso de paz en 2019 (…) Es difícil pensar que la inteligencia colombiana no tiene algo que ver detrás de estas muertes, porque a quien más beneficia es al Estado colombiano. No es la primera vez”.

Añadió que la muerte de este jefe disidente, de confirmarse, sería un “golpe mortal para la Segunda Marquetalia”, grupo que, según explicó, “siempre ha tenido muchos jefes y poca tropa”.

“En el último año ha perdido a ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y, tal vez ahora, ‘Iván Márquez’ (…) La fachada del grupo desaparecería con la muerte de Márquez”, recalcó.