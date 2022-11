Mujer no pierde la esperanza de encontrar viva a su hija desaparecida en Mocoa

Ángela María Valenzuela aún no pierde las esperanzas de encontrar viva a su hija de 2 años Ana Victoria, que el día de la avalancha dejó al cuidado de una niñera en el barrio San Miguel.



Desafortunadamente, luego de la tragedia, cuando volvió a su hogar, no encontró a su pequeña y lo que era su casa, solo quedó hecho puro barro.



Las pertenencias de la pequeña, como su ropa y algunos juguetes, es lo que motiva a Ángela a no perder la fe y seguir en la búsqueda.



Ángela, que actualmente vive en Villa Garzón, se dirige todos los días a la zona para buscar a su pequeña en los hospitales y albergues de Mocoa, siempre con la esperanza de poder volver a verla.