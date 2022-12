Nadie me motivó a demandar reelección de procurador Ordóñez: abogado Isaza

El abogado Carlos Mario Isaza, demandante junto con Rodrigo Uprimny en el caso de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, aseguró que la tesis del jefe del Ministerio Público -de que en un acuerdo no escrito del Gobierno y las Farc lo quieren sacar del cargo- no tiene nada que ver con su demanda (Lea también: Los hombres que quieren tumbar la reelección del procurador Ordóñez ).



“No estuve motivado por consideraciones de ningún orden sino de control ciudadano a un acto de reelección que me pareció groseramente irregular y que en los órganos que participaron en la misma había una especie de componenda para favorecerlo (a Ordóñez)”, manifestó.



El jurista agregó que la Constitución y la Ley no prevén la reelección del procurador general, por lo que fue una extralimitación de funciones en la Corte Suprema de Justicia (Lea también: Gobierno y Farc "tienen un acuerdo" para sacarme de la Procuraduría: Ordóñez ).



Incluso, en los micrófonos de Blu Radio denunció que el procurador hizo varias ‘jugadas’ dentro del Ministerio Público con sus más cercanos funcionarios.



“Aceptó la renuncia de sus procuradores delegados de confianza (María Egenia Carreño, Juan Carlos Novoa, a Santamaría) y los nombró como procuradores judiciales en provisionalidad y los volvió a encargar como procuradores delegados, precaviendo el riesgo de que se caiga”, algo que minutos después fue calificado como un “chisme” desde la Procuraduría General (Lea también: Toda Colombia debe respaldar a Santos: Ordóñez sobre diferendo con Venezuela ).



Entre tanto, dijo que “se le pasó” demandar la reelección de Edgardo Maya, aunque aseguró que la hubiera demandado.