Néstor Morales, arrepentido de haberle creído a Catalina Oritz

El periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, expresó su arrepentimiento por haber entrevistado a Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, quien denunció un episodio de machismo que finalmente resultó ser un montaje. Morales mostró su decepción por haber respaldado a Ortiz en su momento.

"Quedamos como un zapato, nosotros la defendimos, en la opinión de buena fe. Yo que hasta me molesté. A pesar de las dudas que había. Somos víctimas también", dijo este jueves en el inicio de su programa.

El periodista explicó que confió en la seriedad y rectitud de Catalina Ortiz como candidata política, suponiendo que no recurriría a falsedades y montajes para promover su campaña. Sin embargo, tras las revelaciones de que el episodio de agresión denunciado era un "performance" organizado por la agencia de publicidad de Ortiz, Morales dijo sentirse defraudado.

"Lamento informar que Catalina Ortiz nos mintió al presentarla como víctima de un energúmeno machista. No existe tal energúmeno machista. No se puede manipular así a la opinión pública", dijo

En las últimas horas, una publicista reveló a través de su cuenta de Twitter, que el episodio se trató de un “performance” para evidenciar el machismo que se vive en las calles.

“Las mujeres en general siempre estamos sufriendo este tipo de agresiones, las morbosean, le dicen piropos que no están bien. E hice un performance sobre esto. Obviamente para hacer esto tuve que coger desprevenida a Cata. Tenía el video, listo para revisarlo, no alcanzamos a revisarlo con ella y cuando menos pensaba ya el video estaba publicado”, explicó.

¿Qué dijo Catalina Ortiz en Mañanas Blu?

En la entrevista con Néstor Morales, Catalina Ortiz, dijo que era incómodo para ella salir a desmentir las versiones que indicaban que se había tratado de un montaje.

“Yo le dije que estaba loco porque estaba gritándome un montón de cosas y cuando le dije eso me dijo que si esa era mi respuesta y ahí fue que me tiró ese líquido, que era agua afortunadamente. Muy aburridor para las mujeres. Uno termina defendiéndose de una cosa como la que me pasó y que les pasa a muchos en las calles”, expresó.