“Me pasó; muy aburrido que tenga que explicar que episodio de machismo fue cierto”: Catalina Ortiz

“Vaya pa’ la casa mija”, fue parte de los insultos contra la excongresista y ahora aspirante a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, quien aseguró que no fue un montaje y, por el contrario, no entiende por qué la acusan de estar actuando cuando, según insistió, fue un ataque de machismo en pleno semáforo mientras hacía campaña.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Ortiz comentó que ella siempre sale a hacer campaña a las calles y, en esta ocasión, un señor en un carro empezó a gritarla y no entendía que le estaba diciendo hasta que se acercó y enseguida de los insultos le arrojó agua encima; todo quedó grabado en video y se hizo viral .

“Yo le dije que estaba loco porque estaba gritándome un montón de cosas y cuando le dije eso me dijo que si esa era mi respuesta y ahí fue que me tiró ese líquido, que era agua afortunadamente”, relató.

Sobre su reacción, que ha sido criticada en redes sociales, respondió que simplemente fue una “risa nerviosa” porque estaba “shock” con lo que le acababa de pasar. En ese sentido, aseveró que, aunque recibe comentarios positivos de muchas personas que quieren una mujer en la Alcaldía, otros “manifiestan machismos ”.

“Muy aburridor para las mujeres. Uno termina defendiéndose de una cosa como la que me pasó y que les pasa a muchos en las calles”, agregó Ortiz en Mañanas Blu.

Sobre el video, del cual insistió no entiende por qué tiene que salir a dar explicaciones, sabiendo que ella fue la atacada, dijo que es una muestra de porque “las mujeres no denuncian” las agresiones.

“Por eso es que las mujeres no denuncian. Ahora yo tengo que salir a explicar porqué el video se corta donde se corta, que porqué el audio era bueno; yo no se. A mí me pasó eso que se ve ahí. Los que están en calle saben cómo es, este tipo de cosas pasan, a uno le dicen cosas desagradables”, subrayó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: