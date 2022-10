Ni estaban armados, ni entraron al colegio: rectora sobre encuentro estudiantes-Farc

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, informó que investigará a los directivos del Colegio Ciudad de Ibagué por haber permitido que estudiantes de los grados décimo y undécimo participaran en un encuentro con guerrilleros de las Farc, el pasado 31 de enero, sin contar con la autorización de los padres de familia ni de la Administración Municipal.



Según Aguilar, sobre su despacho ya reposan varias denuncias interpuestas por padres de familia y por el señor Jaime Romero, uno de los docentes de la Institución.



En entrevista con BLU Radio, la rectora del Colegio Ciudad Ibagué, Gloria Capera, aclaró que “nunca se hizo calle de honor a los miembros de las Farc”, sino que simplemente los estudiantes participaron de un ‘plantón’ en favor de la paz.



Según la rectora, ordenó que los estudiantes se organizaran frente a la puerta del colegio sin saber que llegarían las Farc, por lo que denunció un engaño.



Explicó que primero le habló Venus Quiroga, una mujer que iba en representación de una ONG defensora de derechos humanos, quien le comentó del plantón.



“Al mismo tiempo llegó un joven que dijo que venía en representación del secretario de Educación que dijo que el secretario mandaba a decir que debía organizar a los estudiantes para recibir la comitiva”, añadió.



Así, aclaró, fue engañada, “pensando que estaba obedeciendo la orden de un superior”.



“Posiblemente me engañaron, el embuchado fue haber creído que era cierto que el secretario de Educación me mandaba a organizar una actividad (…) fui víctima de un gran engaño”, añadió.



Sin embargo, aclaró que no es cierto que los guerrilleros entraron al colegio ni que se reunieron con los estudiantes estando armados.



Incluso, dijo que nadie externo a la institución educativa ingresó a las instalaciones, sino que todo el encuentro “fue en el portón del colegio”.



