Niegan habeas corpus que buscaba libertad de Álvaro Uribe

Un juez de Montería negó uno de los recursos legales que presentó el Centro Democrático para lograr la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe.

La acción fue interpuesta por el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, alegando la violación de principios fundamentales en la medida que tomó la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se lleva por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe.

"El juez, equivocadamente, cuestiona por qué en mi calidad de accionante, no demostré que la no suspensión del presidente Uribe generaba un entorpecimiento en la administración pública imponiéndome una carga probatoria que no aplica. Es precisamente la falta de motivación, es decir, la nula sustentación por parte de la sala, de su consideración de que la medida de aseguramiento no entorpecería la administración pública, lo que se extraña en su auto y es esa la explicación que el juez debe exigir a la sala, no al accionante", precisó el congresista.

Esta medida que tomó el juez es tan solo una de las 264 acciones emprendidas a favor del expresidente Uribe ante distintos tribunales del país por ciudadanos y miembros de Centro Democrático.

El fallo será impugnado por Valencia.

