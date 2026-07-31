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Niñez en deuda: solo 44 % de las metas del Plan Nacional de Desarrollo se cumplieron

Un balance de la coalición NiñezYA revela que el país no alcanzó más de la mitad de los compromisos con la infancia y la adolescencia. El informe advierte una brecha de financiación de 42,3 billones de pesos y alerta por rezagos en salud, nutrición, protección contra la violencia y acceso a derechos fundamentales.

Imagen referencia de niños con celular
Imagen referencia de niños con celular
Foto: Creada con IA de Meta
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

La recta final del Plan Nacional de Desarrollo deja un balance preocupante para la niñez colombiana. La coalición NiñezYA reveló que apenas el 44 % de las metas relacionadas con niñas, niños y adolescentes fueron cumplidas, mientras que el 40 % no alcanzó los objetivos propuestos, el 13 % registró avances parciales y el 3 % restante no pudo ser evaluado por falta de información. El informe concluye que, pese a algunos avances, el país sigue lejos de garantizar plenamente los derechos de la infancia.

El análisis, que evaluó 75 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, identifica los mayores rezagos en la protección contra la violencia y la construcción de una cultura de paz. Según NiñezYA, este resultado coincide con el recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de las afectaciones contra niñas, niños y adolescentes en varias regiones del país. A ello se suma una brecha de financiación estimada en 42,3 billones de pesos para garantizar la atención integral de esta población al año 2030. Con los recursos disponibles actualmente, Colombia solo podría cubrir cerca del 68 % de las necesidades.

Plan Nacional de Desarrollo.jpg
Plan Nacional de Desarrollo
Foto: @DNP_Colombia

El informe reconoce avances en áreas como la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, la ampliación de la educación inicial, la implementación de unidades de recuperación nutricional y la aprobación de nuevas leyes de protección para la niñez. Sin embargo, advierte que persisten desafíos críticos, entre ellos la mortalidad por desnutrición, la salud mental infantil, la deserción escolar, el acceso al agua potable en las zonas rurales y las altas tasas de violencia contra menores de edad.

Las brechas territoriales también siguen marcando la diferencia. Chocó, La Guajira, Vichada, Caquetá y Cesar presentan los peores indicadores en desnutrición, mortalidad infantil y acceso al agua potable, mientras que departamentos como Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca continúan siendo los más afectados por el conflicto armado y el reclutamiento de menores. Además, el informe advierte que la baja ejecución y el escaso reporte de recursos por parte de las entidades territoriales dificultan el seguimiento a las inversiones destinadas a la infancia.

Ante este panorama, NiñezYA hizo un llamado al próximo Gobierno para priorizar a la niñez en la agenda nacional y convertir los avances normativos en resultados concretos que garanticen los derechos de cerca de 14 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia. La coalición aseguró que está dispuesta a acompañar ese proceso y reiteró que cerrar las brechas en la atención a la infancia debe ser una prioridad del Estado.

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