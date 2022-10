Niño de 3 años murió en Venezuela por escasez del medicamento que necesitaba

El padre del menor, Richard Medina, explicó que su hijo padecía de cáncer desde hace un año y que la falta de un protector cardíaco aceleró la muerte.



Dijo que además no recibió la atención en el mes de noviembre a pesar de que desde enero su hijo era paciente en ese centro médico.



“Esperando el oncólogo que llegue, que estaba de vacaciones. Yo les decía que el tumor no estaba de vacaciones, estaba allí. Hay gente que se queja que este año no va a comer ayaca porque no consigue harina, en mi casa va a quedar, abajo del arbolito, un regalo sin abrir porque no conseguí una medicina”, dijo el padre a Blu Radio.



Precisamente esta semana la Cámara Farmacéutica alertó que la escasez de medicinas en Venezuela ronda el 70 por ciento.