Niños venezolanos también sufren la crisis de su país en La Guajira

Niños trabajando en las calles de Riohacha, otros pidiendo algo de comer y algunos enfermos que no saben dónde pueden ser atendidos, es el panorama diario de la capital guajira, que cada minuto recibe decenas de menores que llegan junto a sus padres a esta península en busca de mejorar sus condiciones de vida.



BLU Radio habló con Zugeis Balvuena, una ciudadana venezolana a quien le tocó salir de su país junto a su hija de tan solo 5 años. La pequeña sufre de parálisis cerebral y su madre teme a diario por su estado de salud, especialmente porque no cuenta con los medicamentos para tratarla.



“Yo me ayudo vendiendo agüita, yo me ayudo con eso, para yo comprarle los medicamentos, porque ella es una bebé especial, y yo me vine para acá por la cosa que está pasando en Maracaibo, por el presidente que no tiene compasión”, dijo la madre venezolana.



Además de esto, otras madres, manifestaron que les toca salir a trabajar con sus hijos de la mano, porque no tienen con quien dejarlos ni una escuela donde puedan estudiar en Colombia.



Hasta el momento, las autoridades no tienen un consolidado de cuántos niños han llegado a La Guajira desde Venezuela debido a que muchos lo hacen junto a sus padres que ingresan de manera ilegal por las diversas trochas que conectan a los dos países.



