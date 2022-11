No conozco a nadie de las Farc: Alirio Mora Urrea antes de salir de la cárcel

Treinta horas después de ordenarse su libertad, Alirio, Uriel y Norberto Mora Urrea, recuperarán la libertad este miércoles.

BLU Radio pudo hablar con uno de los miembros de la familia desde la prisión sobre el proceso.

Alirio Mora asegura que su privación de la libertad fue injusta y que incluso él es víctima de un secuestro de las Farc en 1999 porque se negó a pagar las vacunas que le exigían por tener supermercados en el sur de Bogotá.

“Salí huyendo del país y me arrepiento de volver. Yo soy campesino, no conozco a nadie de las Farc, solo a quienes me tuvieron en cautiverio”, dijo Alirio.

Sin embargo, para la Fiscalía, Edna, Alirio, Uriel y Norberto, lavaron dineros de las Farc e, incluso, aseguran que eran los testaferros del propio ‘Romaña’.

El ente investigador asegura tener pruebas periciales contables sobre el incremento injustificado en su patrimonio y, además, testimonios de las Farc que aseguran que los supermercados son de propiedad de la extinta guerrilla.

Pese a las pruebas, un juez de Bogotá les dio la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad.

El juez consideró que no se pudo determinar en cuánto fue el incremento patrimonial injustificado y que hay inconsistencia en las pruebas presentadas

