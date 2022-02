“No corresponde a esta embajada participar en política”: Pinzón ante denuncias de Piedad Córdoba

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, respondió a las denuncias hechas por Piedad Córdoba, candidata al Senado por el Pacto Histórico, en las que decía que se estaría montando una conspiración contra ella y Gustavo Petro.

La candidata denunció que, a través de correos y audios de WhatsApp, recibió extorsiones al parecer del hijo del empresario Mario Hernández, quien trabaja en la embajada de Colombia en los Estados Unidos.

Ante los señalamientos, Pinzón manifestó que nunca se ha reunido con el señor Michael Kozak y solicitará a las autoridades de los Estados Unidos investigar las direcciones IP, entre otras aclaraciones:

“1. Nunca he sostenido una reunión con el Señor Michael Kozak durante mi tiempo como embajador en Washington D.C., mucho menos en las últimas 24 horas, y ciertamente nunca en los últimos siete meses.

2. No conozco a la señora Campers a la cual hace referencia el correo.

3. No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe.

4. Hay que aclarar que el señor Kozak no es subsecretario para el hemisferio desde hace más de un año. No lo ha sido en los períodos en que he sido embajador de Colombia en Estados Unidos.

5. Es claro que el correo en referencia es apócrifo.

6. Solicitaré de inmediato a las autoridades en Estados Unidos y Colombia que exploren las IP y cuentas de los correos en mención para llegar a los responsables de este montaje.

7. En los próximos días entablaré una denuncia penal dado que se está utilizando y suplantando el nombre de funcionarios serios y profesionales de la embajada, así como afectando mi buen nombre. Esta parece ser una práctica que han utilizado en otros casos.

8. No corresponde a esta embajada participar en actividades políticas sino por el contrario presentar las fortalezas de nuestra democracia, solicitar los apoyos para consolidarla y contribuir a unas elecciones libres, transparentes y sin injerencias externas”.

Pinzón fue claro en expresar que él siempre sale a responder ante los señalamientos hechos en su contra de manera transparente.

