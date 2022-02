“Mi representado no es ‘El Padrino’”: defensa del general (r) Leonardo Barrero

La abogada Julieth Alexandra Castellanos, quien defiende al general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las fuerzas militares, envió un comunicado de prensa en el que rechaza la información publicada en primicia por BLU Radio sobre el informe de la Fiscalía que señala al general como alias ‘El Padrino’, un militar que -supuestamente- era el enlace entre la organización narcotraficante La Cordillera y el Ejército Nacional.

“Desde el pasado 15 de febrero de 2022, a través de medios de comunicación, se ha difundido un informe supuestamente reservado de la Fiscalía General de la Nación. Sobre el particular, los medios de comunicación han señalado que, en el informe referido, se deduce que mi defendido es la persona a quien la Fiscalía identifica como alias “El Padrino”, de quien se dice actuó como colaborador del grupo narcotraficante denominado Clan de Golfo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por los medios, y después de una evaluación objetiva de la información que los mismos medios han difundido, lo que se concluye es todo lo contrario. Mi representado no es ‘El Padrino’”, dice el comunicado.

Publicidad

En el documento señaló que prueba de ello fueron los seguimientos que le hicieron las autoridades, fotos publicadas por BLU Radio, en donde, según la abogada, estaba realizando actividades alejadas de la ilegalidad.

“De esto dan cuenta los seguimientos realizados al general Barrero, en el cual se sitúa a mi representado en la realización de actividades cotidianas que bajo ninguna óptica podrían enmarcarse en una actividad de carácter ilícito y menos que den cuenta de la existencia de relaciones entre mi representado y los grupos delincuenciales, como lo han querido señalar algunos medios. Es claro, que la conclusión a la que arriban los medios de comunicación, parte de la equivocada interpretación dada por los investigadores, a la única comunicación en donde el señor González del Río menciona el apellido de mi representado. Pero los medios no han atendido que fue la misma Fiscalía la que ha desacreditado esa conclusión”, añadió

Publicidad

Incluso, aseguró que fue la propia Fiscalía que, en audiencia reservada, revelada también por BLU Radio, la que dijo que no tenía pruebas suficientes contra el general para que la juez ordenara su captura:

“Efectivamente fue el propio Fiscal Delegado para el caso, quien, en audiencia también reservada, también filtrada a los medios, ante una Juez de Control de Garantías de la ciudad de Pasto, manifestó abiertamente: “... La solicitud la hice solamente por diecinueve - se refiere a las órdenes de captura - justamente, porque, aunque en el informe aparece información de Leonardo Barrero, pues no pedimos la orden de captura para él debido a que nos quedaba cortico la cantidad de Elemento Material probatorio para poder llevarlo a una imputación y por eso lo dejamos por fuera.”. En términos jurídicos, la Fiscalía no cuenta con evidencia para inferir razonablemente la participación del General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo en las actividades del grupo ilegal”, explicó.

Publicidad

Según la abogada, el informe revelado por BLU Radio, no es una sentencia judicial, sino un acto de investigación “cuya conclusión no fue suficiente para que el Fiscal del caso pudiera siquiera inferir responsabilidad en cabeza de mi prohijado. En consecuencia, no puede ser una fuente válida para hacer un verdadero juicio mediático en su contra, como del que ha sido objeto el oficial en uso de buen retiro del Ejército Nacional”.

“Algunas de estas publicaciones evidencian, además, un marcado interés político de desacreditar al General en retiro y al partido político al cual pertenece mi defendido, con el ánimo de influir en el ambiente electoral cercano a los próximos comicios”, agregó en el comunicado.

Publicidad

Para la abogada son infundadas e inverosímiles las recientes manifestaciones del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias de ‘Otoniel’, contra el general Barrero.

“Esta defensa, informa a la opinión pública, que el señor General en retiro Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, una vez fue enterado por los medios de comunicación de la existencia del publicitado informe, el pasado 15 de febrero de 2022, remitió al Fiscal 22 Seccional de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, un documento manifestando su total y permanente disposición para atender los requerimientos de la Justicia”, puntualizó la abogada.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: