El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM., sería ‘El Padrino’ del Clan del Golfo

BLU Radio tuvo acceso a un informe reservado de 663 páginas en el que la Fiscalía señala al general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, como alias ‘El Padrino’, uno de los militares que, presuntamente, haría parte de la organización narcotraficante La Cordillera, que delinque en Nariño para el Clan del Golfo y por la que fueron capturados el coronel (r) del Ejército Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante Batallón Boyacá y el coronel (r) del Ejército Robinson González del Río. Blu Radio revela las pruebas en su contra.

La Investigación

Según la investigación de la Fiscalía, el general (r) Barrero haría parte de una organización narcotraficante que actúo –por lo menos- desde septiembre del 2019 hasta inicios de este año y que tenía principal injerencia en los municipios de Leiva, Policarpa, Cumbitara y Rosario (Nariño) y que, al parecer, estaba al mando de Juan Larinson Castro alias ‘Matamba’, capturado el año pasado.

“Se logró establecer que se trataba de un grupo de personas dedicadas inicialmente a la compra o adquisición de toda la base de cocaína que se producía en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario (Nariño), actividad que era liderada por Juan Larinson Castro Estupiñán alias ‘Matamba’ o ‘El Viejo’ principal cabecilla del Grupo Armado Organizado ‘Cordillera Sur del Clan del Golfo’ (anteriormente autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia Bloque Pacifico Sur frente ‘Héroes de Cordillera’ o ‘Cordillera del Sur’), en esos municipios alias ‘Matamba’ era el único que autorizaba las ‘mesas’ para que los narcotraficantes compraran la base de cocaína; luego se realizaba la elaboración de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de los municipios ya mencionados, desde donde se realizaba el transporte de la sustancia hasta las costas nariñenses y de ahí al exterior”, dice el documento conocido por BLU Radio.

De acuerdo con la Fiscalía que, para lograr su objetivo criminal, contaban con la participación de integrantes activos y retirados del Ejército Nacional que ayudaron, supuestamente, a que alias ‘Matamba’ se quedara con monopolio criminal en la zona, territorio que se encontraba antiguamente bajo el control criminal del disidente alias Sábalo, cabecilla del GAOR E9 y quien habría sido asesinado en el 2019 por el ELN.

Según el expediente, gracias a la supuesta ayuda de los uniformados, en menos de seis meses, alias ‘Matamba’ o ‘El Viejo’, se logró derrotar el grupo residual y quedarse con el control total de los cultivos de hoja de coca, laboratorios de producción de estupefacientes, comercialización y tráfico de drogas ilícitas.

‘Nómina’ de militares por $400 millones al mes

Dicen los investigadores que el dinero producto del narcotráfico también era utilizado para financiar el sostenimiento de la organización de alias ‘Matamba’, quien, supuestamente, pagaba una nómina aproximada de 400 millones de pesos mensuales a sus integrantes.

Según el documento conocido en exclusiva por BLU Radio, los militares que trabajaban para la organización tenían una nómina de 5 millones de pesos mensuales y los altos mandos, como el coronel (r) del Ejército capturado Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante del Batallón Boyacá, recibían, presuntamente, por intermedio del abogado Wilton Mauricio Sánchez alias ‘Mauricio’ –también capturado- la suma de 30 millones de pesos.

Según el informe reservado, el dinero también lo utilizaban para pagar los traslados de militares que hacían los operativos contra alias Sábalo, rival de la organización de ‘Matamba’ y para trasladar a los militares que montaban falsos operativos contra Matamba.

“Este dinero igualmente era utilizado para pagar por los traslados de mandos militares que entorpecían las actividades ilícitas que desarrollaba el Grupo Armado en la zona donde delinquían; para lo cual, contaba con la ayuda del teniente coronel retirado del Ejército Nacional Robinson Javier González del Rio conocido con los alias de ‘Coro’ o ‘Comando’ o ‘Calvo’, quien a su vez trabajaba de la mano con el General Retirado del Ejército Nacional Leonardo Alfonso Barrero Gordillo conocido con el alias de ‘El Padrino’, para llevar a cabo esos traslados”, dice el informe.

“El coronel González del Río brindaba entrenamiento a las contraguerrillas y Fuerzas Especiales de alias ‘Matamba’, dada su experiencia y entrenamiento recibido cuando formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional; coordinaba y guiaba los operativos de la estructura de alias ‘Matamba’ en conjunto con el Ejército Nacional y que eran dirigidos en contra de alias ‘Sábalo’ (Cabecilla GAOR E29-asesinado); realizaba a través de Leonardo Alfonso Barrero Gordillo alias ‘PADRINO’, los traslados de personal del Ejército que eran comandantes de batallones y personal de inteligencia, quienes adelantaban operativos en contra de alias ‘Matamba”, igualmente coordinaba el traslado de integrantes del Ejército hacia la zona de alias “Matamba’, los cuales eran de su confianza para que trabajaran en conjunto con el GAO de ‘Matamba’; suministraba a alias ‘Matamba’ información acerca de operativos en su contra, ubicación de tropas en la zona, reportes de inteligencia técnica; además, coordinaba la compra de base de cocaína en grandes cantidades en las ‘mesas’ (lugares destinados a la compra de base de coca) de alias ‘Matamba’, la cual era para la organización narcotraficante ubicada en la ciudad de Medellín y por último, esta persona realizaba la compra y envío de intendencia para la estructura criminal, desde Bogotá hacia Pasto (pantalones militares, buzos pixelados, pavas pixeladas, parches alusivos a las AGC ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’) las cuales algunas eran de uso privativo de las Fuerzas Militares” añade el informe.

Los audios contra el general (r) Leonardo Barrero

Son 74 menciones contra el general (r) Leonardo Barrero las que aparecen en el informe de la Fiscalía sobre la organización. Algunas de las pruebas más relevantes son las interceptaciones al coronel (r) Robinson González del Río y alias Matamba, exjefe de La Cordillera. El contexto de las conversaciones es que necesitaban generar información en contra de alias Sábalo, cabecilla del GAOR E9 rival de Matamba, para pasársela a sus supuestas fichas al interior del Ejército y que estos montaran operativos en su contra y de esta manera, que Matamba se quedara con el monopolio criminal, como efectivamente ocurrió.

La primera, es una conversación entre González del Río y Matamba en la que González del Río dice, en otras palabras, que ‘Barrero’ le dio el visto bueno para generar información contra Sábalo y que él ayudaría a dársela al general Cháwez. El objetivo era que iniciaran operativos contra el disidente.

Full 1: “Para el día domingo 20 de octubre de 2019 a las 07:15 horas, Amigo de la fría (Coronel González del Rio) le da a conocer un mensaje que le acababa de enviar a Gómez, el cual dice: que “para poder frenar esas operaciones voy hablar con el señor (Matamba) y recomendarle que es importante que por intermedio suyo empecemos a generar informaciones hacia el área de Sábalo, porque como están las cosas vemos que Sábalo tiene alguien en la Brigada o en la División que genera información contra la zona del señor y así él sabe que tiene presionado al señor y nos frena para caerle, porque como están las cosas el hp ese de Sábalo nos va mantener presionados, yo estoy hablando con un man que es parte de la Brigada Contra el Narcotráfico y me dice que es la División en Popayán que está manejando con el BACNA la operación, es decir de allá de la División están pasando el paquete de inteligencia, lo que pasa, es que esta persona es un mando bajo que ni tiene dominio de la información, por eso no me he metido de lleno hablar con él, pero nos toca hacer tres cosas urgentes: 1. Buscar como sea generar información en la zona de Sábalo, pero que esa información llegue a la División, yo ya hablé con BARRERO y me dijo que lo hiciéramos que él nos ayudaba para dársela a Mi General CHÁWEZ directamente y así tener control de esas operaciones especiales del BACNA, y toca sacar a LONDOÑO de la División porque ese man es cuota de Sábalo. 2. Buscar un contacto directo en la Brigada Contra el Narcotráfico o en el BACNA 2 para poder monitorear todo. 3. Que usted genere desinformación de la ubicación del señor, es decir que se movió a otra zona generar así confusión. De todas maneras, esto se lo informo al señor (Matamba) para que él empiece a hacernos llegar a través de alguien la información y usted pueda presentar ese informante a la Brigada o a la División y así tener el control de esas operaciones especiales”; luego Amigo le reitera que eso le acabó de decir a ‘G’, para poder contrarrestar las operaciones especiales, Juan manifiesta que las hagan, que él ya está lejos de allá”, dice la conversación.

Según la investigación, el Barrero del que hablan sería el general Leonardo Barrero conocido al interior de la organización como ‘el Padrino’ y Chawez, que fue mencionado en otras conversaciones como ‘el general Chawez’, sería el jefe de Operaciones Conjuntas, general Wilson Neyhid Chawez Mahecha que, para la época de los hechos, estaba en el Comando Conjunto No. 2 Suroccidente que dirige las operaciones conjuntas de las FFMM en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Más adelante, el coronel (r) González del Río le dice a alias Matamba, que tuvo una reunión en Bogotá con ‘El Padrino’ y que este iba presionar al encargado de la inteligencia para iniciar operaciones contra alias 'Sábalo'.

Full 2 “El 28 de octubre del 2019 el coronel González del Río se encontraba reunido con el padrino en Bogotá y terminada la reunión, amigo (coronel González del Río) le confirma a Juan (Matamba) que el padrino dijo dijo que sí, y desde mañana inician a trabajar en los tres puntos que habían hablado (…) al día siguiente González del Río dijo que el Padrino le comenta que citó al que maneja la inteligencia en Bogotá para preguntarle qué es lo que estaba pasando que no armaban paquetes de inteligencia contra Sábalo y de una vez que hagan uno y que se lo mandan al comandante de división para armar operativo contra Sábalo”, narra el fiscal sobre una de las interceptaciones a Matamba y el coronel Del Río.

Hablan de que le habrían enviado 25 millones de pesos al Padrino por la ayuda, pero que solo sería un abrebocas para lo que en realidad costarían todas las gestiones-

Full 3 “González del Río le da a conocer que el Padrino dice que le mande 25 millones de pesos para empezar a tocar y apenas cuadre todo él dice cuanto en total. Matamba dirá como darle la plata al señor. Juan le advierte que da dinero pero que no le vayan a quedar mal. Amigo dice que no, que lo de Gómez lo cuadró el Padrino desde Bogotá”, dicen en una de las conversaciones”.

En el contexto de esas conversaciones, dice el expediente, González del Río le informa a alias Matamba que no había podido hablar con el coronel Harry Leonardo Gómez Tabares alias ‘Júpiter’ sobre los operativos, pero –dice- habló sobre el tema con alias ‘Padrino’ a quien la Fiscalía identifica como el general Barrero.

“Habló con el amigo de Bogotá, refiriéndose a alias Padrino, identificado durante la indagación como el General Retirado del Ejército Nacional Leonardo Alfonso Barrero Gordillo y que había forma de sacar todo el paquete de los que montaron la operación, cuenta que la operación fue planeada desde el mes de noviembre; alias ‘Matamba’ muestra interés en la consecución de 20 teléfonos satelitales israelíes porque esos no los coge nadie”, dice el documento

¿Quién es el general Leonardo Barrero Gordillo?

Se trata de un oficial del arma de infantería que estuvo más de 38 años en el Ejército Nacional y llegó en agosto de 2013 al cargo más importante dentro de la institución, es decir, comandante general de las Fuerzas Militares, donde estuvo hasta febrero de 2014.

El general Barrero pidió la baja tan solo seis meses después de asumir el cargo más importante de su carrera, luego de que la Revista Semana revelara un audio en el que le recomendaba al coronel Robinson González del Río "hacer una mafia" para denunciar a los fiscales que investigaban al coronel por falsos positivos.

Como oficial del Ejército, hizo gran parte de su carrera en el suroccidente del país. Entre 2006 y 2009, siendo coronel, estuvo a cargo de la Brigada 29 que opera en el Cauca; luego, como General, fue comandante de la Sexta División con sede en Florencia; de la Tercera División que tiene sede en Popayán y entre agosto de 2012 y agosto de 2013 fue comandante del Comando Conjunto No. 2 del suroccidente, su último cargo antes de ser el comandante General de las Fuerzas Militares.

Tras su retiro del Ejército, Barrero Gordillo ha sido candidato a la Gobernación del Cauca por el Centro Democrático en el 2015, pues pese a haber nacido en Ibagué, su carrera militar en el suroccidente del país le generó muchos adeptos. Además, fue contratista de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde tuvo cuatro contratos entre noviembre de 2018 y agosto de 2021 por más de 380 millones de pesos.

Como oficial del Ejército en el suroccidente del país, el general Barrero Gordillo fue superior en la misma jurisdicción del general Wilson Cháwez, quien ha tenido una carrera similar a la de Barrero Gordillo en el suroccidente, pues también fue comandante de la Brigada 29 que opera en el Cauca entre 2010 y 2011; de la Tercera Brigada, con sede en Cali, a donde llegó en 2014; y del Comando Conjunto No. 2 suroccidente, donde estuvo hasta 2020, cuando asumió como jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.

Fuentes cercanas al Ejército indicaron a Blu Radio que en esta región del país hay oficiales como Barrero Gordillo que se han asegurado de que los reemplacen en las unidades por las que pasan otros oficiales de su misma 'línea', para así asegurar influencia sobre esa jurisdicción en temas como los traslados de suboficiales y oficiales. Este sería el caso de otros generales que también han pasado por las mismas unidades en los últimos años y que se han visto envueltos en escándalos por corrupción.

Asimismo, las fuentes han confirmado que entre el general en retiro Barrero Gordillo y el general Chawez existe una amistad en la cual, incluso, se ha discutido llevar a cabo emprendimientos juntos.

En mayo del año pasado, el general (r) Barrero rindió versión voluntaria ante la sala de reconocimiento de la JEP por falsos positivos que se habrían registrado entre 2005 y 2008 en Casanare y Barrero Gordillo fue comandante de la Décimo Sexta Brigada en 2005.

Pruebas adicionales contra el general (r) Barrero

En primer lugar, la Fiscalía inspeccionó el comando de personal del Ejército Nacional para obtener información sobre los integrantes de la estructura dentro de los que aparece, supuestamente, el general (r) Barrero. El argumento fue que tenían información de la participación de algunos militares en la organización de alias Matamba.

“Información de interés, la cual está relacionada con la participación de varias personas, algunos de ellos integrantes del Ejército Nacional, activos y retirados, los cuales facilitaron y ayudaron a que la organización o estructura criminal liderada por Juan Larinson Castro Estupiñán alias ‘Matamba’ o ‘El Viejo’, consolidara totalmente el monopolio criminal de los municipios de la cordillera nariñense, los cuales comprenden Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario, es de anotar, que la zona antes mencionada, se encontraba bajo el control criminal del GAO´r E29 al mando de alias ‘Sábalo’ (asesinado por el ELN)”, dice el documento

Sobre el general Barrero dice el informe que se encuentra actualmente RETIRADO en el Ejército Nacional con novedad fiscal el 08/04/2014 (fecha retiro), que el último grado alcanzado fue el de General, además laboró en las siguientes unidades: Batallón de Infantería # 22 Batalla de Ayacucho, Batallón de Infantería # 17 Gr. Domingo Caicedo, Batallón de A.S.P.C. # 1 Cacique Tundama, Batallón de A.S.P.C. # 6 Francisco Antonio Zea, Distrito Militar # 40, Batallón de ASPC # 10 Manuela Beltrán, Escuela de Infantería Alumnos, Batallón de A.S.P.C. # 13 Cacique Tisquesuza, Batallón de Infantería # 41 Gr. Rafael Reyes, Escuela de Armas y Servicios Alumnos, Comando Sexta Brigada, Batallón de Infantería # 18 Cr. Jaime Rooke, Batallón de Infantería # 19 Gr Joaquín París, Quinta Zona de Reclutamiento, Escuela Superior de Guerra Alumnos, Comando Décima Primera Brigada, Batallón de Infantería # 33 Junín, Batallón de Infantería # 8 Batalla de Pichincha, Batallón de Infantería # 38 Miguel Antonio Caro, Personal Agregado a Comando Ejército, Escuela Superior de Guerra, Comando General Fuerzas Militares, Escuela de Armas y Servicios, Comando Séptima Brigada, Comando Décima Sexta Brigada, Escuela Superior de Guerra Alumnos, Comando Vigésima Novena Brigada, Comando Sexta División, Comando Tercera División, Comando General Fuerzas Militares, Comando Conjunto # 2 Pacifico, Comando General Fuerzas Militares.

Dice la Fiscalía que cito a un testigo que tenía conocimiento de varias personas que harían parte de la estructura criminal al mando de alias Matamba, algunos de ellos vinculados al Ejército Nacional activos y retirados, con el fin de que ayudara en la individualización.

“Es así que mediante orden a Policía Judicial de fecha 06 de enero de 2022, se solicitó al Laboratorio de Fotografía y Video Forense de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, la realización de álbumes para reconocimiento fotográfico de siete (07) indicados, así: Julio Cesar Díaz Petro, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, Nelson Orlando Rolón Monrroy, Octavio Javier Castro González, Oscar Ramón Faillace Ospino, Robinson Javier González del Rio y Wilton Mauricio Sánchez Sánchez, anexando las respectivas consultas Web Service de la Registraduría Nacional del Estado Civil”, dice el documento.

Según el testigo, el general Barrero era el contacto del coronel Robinson González del Río.

“Al testigo se le pone de presente el álbum fotográfico N° OT2022-00049– 0028 Plantilla 1 donde dice reconocer a la persona que aparece ubicada en la imagen N° 06 quien en el acta de nombres corresponden al nombre de LEONARDO BARRERO GORDILLO, a quien reconoce como ‘GENERAL BARRERO’ de quien confirma que lo reconozco porque trabaje con el cuándo pertenecí al Ejercito Nacional, y era el encargado de realizar coordinaciones con entidades Públicas y Militares y era contacto del señor Coronel del Rio”, dice el documento.

En noviembre del año pasado, los investigadores solicitan a un juez la autorización para hacer seguimiento a los presuntos integrantes de la organización dentro de los cuales aparece el general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo y Octavio Javier Castro González, Nelson Orlando Rolón Monrroy, Oscar Ramón Faillace, Wilton Mauricio Sánchez Sánchez, Robinson Javier González Del Rio, Pedro Antonio Quintero Esquivel, Harry Leonardo Gómez Tabares, Andrés Fernando Jaramillo Pulgarín, Carlos David Jaramillo Pulgarín, Fernando Patiño Chaves, Harold Alexander Olave Estupiñán, Estivinson Córdoba Torres, Andrés Felipe Escudero Bello, Samuel Enrique Gutiérrez González, Mario Robinson Martínez Delgado y Gilmar Mena Cabrera.

Los seguimientos al general Barrero ocurren el 14 de enero de este año. Los investigadores lo encuentran en el sector donde aparentemente reside que es por el sector de Chapinero alto y luego, por la carrera 72 con carrera 11.