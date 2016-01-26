Blu Radio El Padrino
El Padrino
Murió reconocido actor de El Padrino a sus 95 años: esto se sabe
A través de un comunicado, la esposa del actor manifestó que "falleció en paz en su hogar".
Por 50 dólares: mansión de Vito Corleone en 'El Padrino' está en alquiler en Airbnb
Todavía no es posible hacer reservas, pues la oferta comienza el próximo miércoles 27 de julio.
Amenazan al presidente del club italiano UD Lecce con una cabeza de cerdo cortada
Los carabineros han abierto una investigación para indagar las advertencias intimidatorias.
James Caan, actor de 'El Padrino' y 'Misery', murió a los 82 años
James Caan fue nominado al Óscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.
Alias ‘Matamba’ se les ha fugado a las autoridades tres veces; este es su historial
Alias ‘Matamba’ se le había volado a las autoridades en tres oportunidades y había hecho un pacto criminal con Iván Márquez y Jesús Santrich.
Procuraduría abre indagación por caso que relaciona a excomandante de FFMM con grupo narcotraficante
En los próximos meses, el Ministerio Público decidirá si da vía libre un proceso formal, es decir, si abre un pliego de cargos contra el general (r) Leonardo Barrero.
“Mi representado no es ‘El Padrino’”: defensa del general (r) Leonardo Barrero
Según la abogada, los seguimientos al general (r) Barrero demuestran lo contrario a lo revelado por los medios de comunicación.
Las pruebas de la Fiscalía sobre el andamiaje para el traslado del coronel Néstor Alexander Duque
BLU Radio conoció chats y consignaciones en poder de la Fiscalía relacionados al supuesto plan de alias ‘Matamba’ con miembros del Ejército para trasladar a militares que no tenían la misma “línea de mando”.
Por escándalo que salpica a Gral. (r) Barrero con mafia, Ejército revisa unidades en el suroccidente
Se revisarán los procesos en todos los niveles de mando a las operaciones realizadas en esta región del país, relacionadas con la época en la que se habría dado el nexo entre militares y la banda criminal.
General Barrero, excomandante de FF.MM., sería ‘El Padrino’ del Clan del Golfo: Fiscalía
BLU Radio revela las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del oficial, quien habría colaborado con La Cordillera, tentáculo del Clan del Golfo en Nariño y Eje Cafetero.