Blu Radio  / El Padrino

El Padrino

  • Robert Duvall
    Robert Duvall
    Foto: AFP
    Sociedad

    Murió reconocido actor de El Padrino a sus 95 años: esto se sabe

    A través de un comunicado, la esposa del actor manifestó que "falleció en paz en su hogar".

  • casa de vito corleone.PNG
    Mansión de Vito Corleone en El Padrino
    Foto: Google Maps
    Mundo

    Por 50 dólares: mansión de Vito Corleone en 'El Padrino' está en alquiler en Airbnb

    Todavía no es posible hacer reservas, pues la oferta comienza el próximo miércoles 27 de julio.

  • Presidente UD Lecce .jpg
    Presidente UD Lecce
    Foto: Twitter
    Fútbol

    Amenazan al presidente del club italiano UD Lecce con una cabeza de cerdo cortada

    Los carabineros han abierto una investigación para indagar las advertencias intimidatorias.

  • James Caan Foto AFP.jpg
    James Caan //
    Foto: AFP
    Sociedad

    James Caan, actor de 'El Padrino' y 'Misery', murió a los 82 años

    James Caan fue nominado al Óscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.

  • Alias Matamba Foto Suministrada.jpg
    Alias 'Matamba' /
    Foto suministrada
    Exclusivo
    Nación

    Alias ‘Matamba’ se les ha fugado a las autoridades tres veces; este es su historial

    Alias ‘Matamba’ se le había volado a las autoridades en tres oportunidades y había hecho un pacto criminal con Iván Márquez y Jesús Santrich.

  • General (r) Leonardo Barrero Foto captura video cortesía Noticias Caracol.jpeg
    General (r) Leonardo Barrero //
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Primicia
    Judicial

    Procuraduría abre indagación por caso que relaciona a excomandante de FFMM con grupo narcotraficante

    En los próximos meses, el Ministerio Público decidirá si da vía libre un proceso formal, es decir, si abre un pliego de cargos contra el general (r) Leonardo Barrero.

  • El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM..jpeg
    El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM.
    Judicial

    “Mi representado no es ‘El Padrino’”: defensa del general (r) Leonardo Barrero

    Según la abogada, los seguimientos al general (r) Barrero demuestran lo contrario a lo revelado por los medios de comunicación.

  • 81732_Foto: Ejército Nacional
    Foto: Ejército Nacional
    Exclusivo
    Judicial

    Las pruebas de la Fiscalía sobre el andamiaje para el traslado del coronel Néstor Alexander Duque

    BLU Radio conoció chats y consignaciones en poder de la Fiscalía relacionados al supuesto plan de alias ‘Matamba’ con miembros del Ejército para trasladar a militares que no tenían la misma “línea de mando”.

  • 218596_Foto: Ejército Nacional
    Foto: Ejército Nacional
    Nación

    Por escándalo que salpica a Gral. (r) Barrero con mafia, Ejército revisa unidades en el suroccidente

    Se revisarán los procesos en todos los niveles de mando a las operaciones realizadas en esta región del país, relacionadas con la época en la que se habría dado el nexo entre militares y la banda criminal.

  • El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM..jpeg
    El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM.
    Exclusivo
    Nación

    General Barrero, excomandante de FF.MM., sería ‘El Padrino’ del Clan del Golfo: Fiscalía

    BLU Radio revela las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del oficial, quien habría colaborado con La Cordillera, tentáculo del Clan del Golfo en Nariño y Eje Cafetero.

