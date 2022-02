"Me duele en el alma, yo no soy un bandido, no soy un delincuente": general (r) Leonardo Barrero

El general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las FF.MM ., respondió en Mañanas BLU a los señalamientos de la Fiscalía en su contra que lo acusa de ser alias ‘El Padrino’ , infiltrado en el Ejército que supuestamente ayudaba a la organización criminal La Cordillera, tentáculo del Clan del Golfo en Nariño y el Eje Cafetero.

"Sigo siendo un soldado, uno una nunca abandona el amor a la institución. Llevó 40 años en el Ejército , entre a los 14 años. A uno como soldado le pueden quitar las glorias, pero jamás el honor. Aprovecho la opotunidad para mirar de frente al país, a la institución que me lo dio todo, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos y a esos hombres que me acompañaron en tantas luchas". contestó el oficial

" Duré muchos años de servicio, no me presté para ilícitos estando tanto tiempo en áreas álgidas como ustedes lo han referido, en Cauca o Valle, años críticos del narcotráfico ambién en Caquetá, Putumayo, Amazonas, el mejor referente son los subalternos, la población civil. Son testigos de todo lo que se hizo en contra del narcotráfico, en control de combustible", agregó.

El excomandante de las Fuerzas Militares aseguró que siente dolor por las acusaciones, que consideró injusta y las cuales prometió desvirtuar. Además, dijo que está a las órdenes de la Fiscalía para que se compruebe su inocencia.

"Yo no tenía absolutamente idea de nada. Por eso estoy poniendo la cara. Esta es la acusación más ruin que yo pueda ver en mi vida militar, que me acusen de pertenecer a una banda criminal a son de qué. Yo qué poder tengo como retirado para influir en qué. Viví 40 años plenos de mi vida militar, llegué a comandante general , el máximo cargo y máximo grado, no por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando a uno lo nombran ahí, le esculcan toda la vida, lo investigan para que no haya ninguna crítica cuando se asume el mando (...) Me duele en el alma, yo no soy un bandido, no soy un delincuente", sostuvo.

"En qué cabeza cabe que un retirado va a gritar a un general o a un coronel para pedirle resultados operacionales", complementó.

