No creo que mi padre haya vuelto al monte, está comprometido con la paz: hijo de ‘Santrich’

Seusis José Hernández, hijo de ‘Jesús Santrich’, habló en Mañanas BLU sobre la desaparición de su padre asegurando que está convencido que el exguerrillero está comprometido con la paz.

Hernández afirmó que, al igual que el resto del país, él y su familia manejan varias hipótesis sobre la desaparición de su padre, pero afirmó tajantemente que descarta que haya regresado al monte pues “él trabaja por defender la paz.

“Una de las hipótesis que tenemos es que lo desaparecieron, mi padre se había convertido en alguien de absoluto deseo para algunos sectores que quieren torpedear la paz”, dijo.

Agregó que no tienen mayor conocimiento de lo que sucedió pues, además, hace ya un tiempo no hablaba con su padre porque, principalmente, ‘Santrich’ no usaba teléfono desde que salió de prisión.

Sobre el video que se usó como prueba contra ‘Santrich’ aseveró que es una “patraña” pues no dice “absolutamente nada”. “Es una respuesta seria desde todo el punto de vista jurídico y académico, es una patraña, no dice nada”, afirmó.

Aseguró que conoce las convicciones de su padre, “incluso más que como familiar”, y por ello se atreve a decir que no está involucrado el delitos “que lo alejen del compromiso de la paz”.

El hijo de ‘Santrich’ dijo que su padre no es un hombre temeroso y que, por el contrario, se enfrenta a las cosas. “Son actos de resistencia”.

“Dudo que la desaparición de mi padre tenga que ver con actos de rebelión o algo que vaya contra la paz. Es una situación preocupante”, dijo.

Escuche la entrevista con Seusis José Hernández en Mañanas BLU: