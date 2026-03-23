"No daré más tiempo": Petro exige acelerar modernización militar tras accidente en Puerto Leguízamo

El presidente Gustavo Petro exigió acelerar la modernización de las Fuerzas Militares, tras referirse a un accidente ocurrido en Puerto Leguízamo. A través de su cuenta en X, el mandatario advirtió que no permitirá más demoras en los procesos que buscan fortalecer la capacidad operativa del Ejército.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, afirmó Petro en su pronunciamiento, vinculando directamente la urgencia de las decisiones con la seguridad de los uniformados en terreno. El jefe de Estado insistió en que la renovación del armamento es una política definida desde hace años en su gobierno.

El mandatario también cuestionó los retrasos administrativos que han impedido avanzar en la aprobación del Conpes/Confis para la compra de equipos militares. Según explicó, este trámite lleva más de un año sin concretarse, pese a haber sido solicitado con anterioridad.

Frente a esta situación, Petro lanzó una advertencia directa a funcionarios civiles y militares, señalando que quienes no respondan a la urgencia del proceso deberán ser retirados. El presidente dejó claro que no tolerará más obstáculos burocráticos en decisiones que considera estratégicas.



El pronunciamiento se da en medio de su preocupación por el accidente que calificó como “horroroso”, del cual espera que no haya víctimas fatales. Aunque no entregó mayores detalles, el hecho reforzó su postura sobre la necesidad de mejorar las condiciones operativas de la fuerza pública.

En esa línea, el presidente destacó avances como la modernización de la flota aérea estratégica y confirmó que ha solicitado la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y transporte de tropas. Estas adquisiciones buscan compensar la pérdida de capacidad tras la salida de helicópteros rusos, actualmente vetados.

Petro también anunció que se priorizará la compra de sistemas antidrones, junto con fusiles fabricados en Colombia y vehículos blindados de producción nacional. Además, reiteró su interés en consolidar una flota estratégica tipo Gripen para fortalecer la defensa aérea del país.

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Finalmente, el mandatario subrayó que este proceso debe ir acompañado de transparencia absoluta. “Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, afirmó, en un mensaje contundente contra la corrupción en el manejo de los recursos destinados a la defensa nacional.