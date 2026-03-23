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Blu Radio  / Nación  / "No daré más tiempo": Petro exige acelerar modernización militar tras accidente en Puerto Leguízamo

"No daré más tiempo": Petro exige acelerar modernización militar tras accidente en Puerto Leguízamo

El mandatario cuestionó los retrasos administrativos que han impedido avanzar en la aprobación del Conpes/Confis para la compra de equipos militares.

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