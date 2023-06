"No eran emprendedores": Benedetti sobre quién puso la plata en la costa Caribe para campaña Petro

En entrevista con Semana, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti se refirió a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en la costa Caribe, esto luego de que se conocieran unos audios en los que el exsenador manifiesta que él recogió 15.000 millones de pesos para la campaña en esa región del país.

Si bien se desconoce si la entrevista que publica Semana este lunes es posterior a la publicación de los audios, en ella, Benedetti manifiesta que los donantes “no era empresarios”.

A la pregunta de quién puso la plata en la costa Caribe, el exembajador dice que no lo puede decir porque tiene que aclarar qué fue lo que pasó.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, dijo.

A la pregunta de si quienes donaron plata era narcos, Benedetti, dice que no sabe, pero fue contundente al afirmar: “No eran emprendedores”.

Durante la entrevista, Benedetti abordó también temas como el uso de drogas, la relación tortuosa con Laura Sarabia. Benedetti reveló que, según Laura Sarabia, no lo nombraron en el Gobierno debido a sus supuestos problemas con la cocaína. El exsenador admitió tener problemas personales con esta sustancia y se preguntó por qué el presidente Petro permanecía en su cargo si compartía esas dificultades.

“Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina”. Y yo le dije: ah qué bien. La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína. Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”, dice en varias afirmaciones Benedetti.

El exembajador afirmó que la ruptura definitiva se produjo el 13 de mayo, cuando la revista Semana publicó información sobre la madre de Sarabia. Según Benedetti, esto llevó a un intercambio de insultos y groserías. Además, Benedetti afirmó que Sarabia habría contactado a su familia, incluyendo a su esposa y padre, para interferir en su carrera política.

Otro tema abordado en la entrevista con Semana fue el caso de las presuntas chuzadas. Benedetti expresó su convicción de que tanto él como la niñera de Sarabia habían sido víctimas de este tipo de prácticas.