Los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia; exembajador dice que fueron manipulados

En la tarde de este domingo, 4 de junio, se dieron a conocer unos audios de la que, al parecer, fue una conversación entre el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti y la exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. La grabación revelaría, entre varias cosas, la proveniencia de los dineros que Benedetti logró conseguir para la campaña presidencial en 2022.

En la conversación, revelada por la Revista Semana , Benedetti se queja porque el presidente Petro no lo atendió, lo que le causó una profunda incomodidad y resaltó que fue por el dinero que él consiguió que se ganó la elección en 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé", expresó Benedetti.

Dicha situación llevó al exembajador a advertir a Laura Sarabia sobre la información que él conoce, señalando que en el caso de que él la llegue a revelar, se caerían todos.

"Además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, agregó.

Trino de exembajador Armando Benedetti

