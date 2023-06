”Yo sabía que Laura Sarabia chuzaba": Armando Benedetti rompió su silencio

Luego que fuera despedido por su cargo por el presidente Gustavo Petro, por cuenta del escándalo de presunto abuso de poder e interceptaciones ilegales a la exniñera de Laura Sarabia, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, rompió su silencio para responder y negar que él está detrás de una conspiración en contra la ahora exjefa de despacho presidencial, Laura Sarabia .

En entrevista con CAMBIO, Benedetti dio a entender que Sarabia si conocía de interceptaciones ilegales que incluso la llevaban a tener una paranoia en sus actuaciones.

“Como yo sabía que Laura chuzaba y todo lo demás [...] Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aun así con la equivocación ¿Por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no sé qué, ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”, indicó el exdiplomático.

Benedetti también calificó a la exjefa de gabinete de ser la responsable de la crisis que enfrenta el Gobierno; ya que, según él, Sarabia no le informaba al presidente lo que ocurría al interior del gabinete y por no tener peso político para tomar acciones.

Publicidad

Frente a las versiones que señalan que desde la Casa de Nariño ven a Benedetti de ser quien desató el escándalo porque no fue nombrado Ministro de Defensa; el exembajador sostiene que eso no es verdad, ya que desde el pasado 23 de mayo, luego de una larga conversación con el presidente Petro se había acordado de que sería nombrado como “coordinador de ministros” o “superministro”. Incluso mencionó que a pesar de que Sarabia le mandó amenazas por intermedio de gente en común de que sería “jodido” por la Fiscalía; él ya tenía asegurado su puesto en el gabinete.

“Yo iba a ser el segundo hombre más poderoso de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar? La vida mía siempre es así. Siempre un desorden y una paradoja. Yo el jueves ya había coronado. ¿Por qué hijueputas yo iba a estar en eso? Y te lo digo y me dan ganas de llorar. Yo iba a ser el segundo tipo más importante de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar?”, expresó Benedetti.

El exembajador finalizó diciendo que se siente desprotegido, no sólo por su despido, sino por la cancelación de su visa a los Estados Unidos. Sostiene además que siente que el presidente Petro tomó partido por Sarabia y que no ve las “mentiras” que ella está diciendo.

Publicidad

Le puede interesar: