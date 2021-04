No es cierto que estén cancelando visas en EE.UU. a quienes fueron a vacunarse: experta en migración

De acuerdo con Arias, por información del consulado de Estados Unidos en Colombia y por el Departamento de Estado puede llegar a esa conclusión.

“La información que yo tengo es que no. Ayer intenté buscar bien la información, desde el Departamento de Estado, que es la agencia de la cual dependen los consulados. Ellos no tienen ningún pronunciamiento oficial. De hecho, vi un documento en que el consulado de Estados Unidos en Colombia en el que dicen que no tienen conocimiento de ningún caso en particular relacionado con cancelación de visa por la vacuna”, expresó en diálogo con Mañanas BLU.

La abogada aclaró que lo que sí puede ser peligroso en términos de cancelación de visa es mentir sobre la residencia.

“Que digan que viven en el estado, cuando es obvio que no cuando está con la visa de turista. Eso es lo que puede afectar porque eso sí es un delito. La gravedad está en la acción de mentir y no en que la visa de turista no admita tratamiento médico”, puntualizó.

Añadió que es muy distinto mostrar el estatus migratorio y otra es decir que reside en el estado en el que podría estar vacunándose.

