“No es un caso fácil porque no hay denuncia”: Policía sobre violadores en Caldas

de una violación en la que participaron varios menores estos fueron “plenamente identificados” y que se avanza en una investigación para conocer las circunstancias en las que se pudo dar el delito.

El oficial reconoció que “no es un caso fácil”, ya que no hay ninguna denuncia hasta el momento y que en los archivos no existe reporte de un evento de estas características. “Como no hay flagrancia, se va a hacer una reunión técnica para que los fiscales” encuentren el mejor camino.

“Son cinco personas las que participan de esta situación: cuatro de ellas durante los hechos y una quinta (mayor de edad) que es el que sube el vídeo”, dijo.

Sobre la víctima, Benavides aseguró que se está “tratando de ubicar a la mujer para que explique” su versión de los hechos.

En cualquier caso, estos “son actos reprochables que desafían a la sociedad y por eso la premura de conocer realmente lo que pasó”.

Para finalizar, el jefe de la Policía en Caldas hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que los jóvenes cometan este tipo de delitos “que nos afecta a todos porque no queremos que la juventud se vaya a dañar”.