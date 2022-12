No espero que Obama libere a Simón Trinidad a última hora: embajador Pinzón

El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, mantuvo una conversación con el vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, quien le manifestó apoyo y compromiso con Colombia.



En entrevista con BLU Radio, Pence “fue especialmente amable” cuando supo que hablaba con el embajador de Colombia.



“Recordó cómo cuando era congresista apoyó todo sobre Colombia y lo que tuvo que ver con el Plan Colombia y me manifestó gran admiración por lo que ha pasado en el país de los últimos 15 años de llevar al país de lo que para unos era un Estado fallido a uno que ha avanzado más que los demás del continente y reiteró que tiene el interés de que Colombia contribuya en los esfuerzos que son importantes para ellos”, añadió.



Sobre la salida de Barack Obama de la Casa Blanca este viernes, Pinzón dijo que deja una relación satisfactoria con Colombia.



Además, confesó que no cree que Obama autorice a última hora la liberación de Simón Trinidad, una de las mayores peticiones de las Farc a Estados Unidos.



“Es una decisión totalmente soberana del Gobierno de Estados Unidos, pero francamente no tengo esa expectativa (…) no creo que sea posible, pero es un tema soberano de Estados Unidos”, enfatizó.



Finalmente, reiteró que con la nueva administración de Donald Trump, se seguirá luchando contra el narcotráfico y la delincuencia, pero aumentará la comunicación en torno a la inversión bilateral.



“Habrá énfasis en diferentes asuntos, sin duda los temas de inversión y desarrollo económico tomarán más relevancia en esta nueva administración”, comentó.



“El mensaje más importante es que no se puede permitir que el narcotráfico prospere en ningún caso (…) En Estados Unidos siempre hemos tenido un socio en la lucha contra el narcotráfico”, finalizó.