No estoy botando salvavidas a transatlántico que se hunde: Fiscal sobre Petro

Petro de una destitución, el jefe del ente acusador dijo que él no está “botando un salvavidas a un trasatlántico a punto de hundirse por la destitución del procurador General”.

“Lo que hecho es abrir un debate acerca de cuáles son los alcances que tiene el Presidente y el Procurador”, manifestó.

Además se refirió al encuentro que sostuvo con el burgomaestre la semana pasada y dijo que la reunión fue supremamente productiva. “Se trató de un diálogo informal, no de una declaración del alcalde en un proceso que se lleva contra él porque él ya había declarado formalmente dentro del proceso”.

“El alcalde, como ya había dado una explicación dentro del proceso, quiso volver a hacer un recuento de lo que ya había señalado. En primer lugar planteó los argumentos que él tuvo para cambiar el modelo de basuras en Bogotá el año pasado y me explicó detalladamente por qué consideraba que no había violación de la libertad de empresa, por qué razón él consideraba que no se habían violado los principios de planeación y por qué la Empresa de Acueducto sí tenía la capacidad técnica para asumir la prestación del sistema de aseo”, afirmó Montealegre.