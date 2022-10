No estoy en la clandestinidad, desde 2012 tengo asilo político: Luis C. Restrepo

Tras haber salido hace dos años y medio del país y permanecer en el exilio habló por primera y para BLU Radio Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe.

Restrepo aseguró que accedió a dar esta entrevista porque el país merece conocer su condición y responder las preguntas en torno a su situación.

“El hecho de que mi nombre haya salido en público en relación con el señor Henry Acosta, quien ha cumplido un papel fundamental en el actual en el proceso de paz, merece que yo le cuente al país detalles acerca de ese proceso”, dijo.

Restrepo, quien está protegido bajo la condición de perseguido político, manifestó que no se encuentra en la clandestinidad debido a que desde enero de 2012 recibió el asilo político.

“Yo no tenía intención salir del país, mi familia me lo pidió. Durante muchos años entregué mi vida al país y a la construcción de la paz, sacrifiqué mi carrera profesional. Cuando se vino esta destrucción de mi imagen pública en donde me trataban de delincuente mi familia me suplicó que no volviera y les hice caso. Por respeto hacia ellos me quedé afuera”, precisó.