No fue un secuestro extorsivo, nunca pidieron dinero: madre de Enrique Márquez

Hoy se dice fácil que el conflicto terminó, pero lo que dejaron más de 52 años de guerra en Colombia fueron historias dolorosas, centenares de miles de muertos, secuestrados y más de 6 millones de secuestrados por la violencia, víctimas que tienen una historia que contar.

El Centro de Memoria Histórica reveló que, en más de cinco décadas de conflicto, las Farc desaparecieron forzosamente a cerca de 3.600 personas de manera documentada, según sus archivos.

Cada caso se debe revisar, pero hay casos específicos que enmarcan el sufrimiento de miles de familias, como la historia del abogado Enrique Márquez.

‘Kike Kike’, como lo llamaban cariñosamente sus allegados, fue secuestrado por las Farc y durante 19 años su familia no sabía nada de su paradero, hasta que hace pocas horas alias ‘Romaña’ reveló que murió en cautiverio.

Amalia de Márquez, madre de Enrique, dijo en El Radar de Blu Radio que pese a sentir “un dolor que no tiene descripción” siente “alivio de que está con Dios y no sufriendo”.

Recordó que “el secuestro de 'Kike Kike' fue el 11 de febrero de 1994 en la carrera 12 entre calles 19 y 20 a las 6:32 de la mañana”, cuando el abogado se dirigía a su trabajo.

Amalia señaló que 'Romaña' es el “directo responsable de ordenar secuestro de 'Kike Kike'” y hay una sentencia “que lo condena a 28 años de cárcel”. “En 19 años solo recibimos 2 llamadas. En la primera llamada habló con su papá y le dijo que se le presentó una reunión de emergencia y nosotros sabíamos que algo estaba mal”, recuerda.

“Nosotros le enviábamos mensajes por medio de las 'voces del secuestro', hasta la fecha. Tratamos por todos los medios de contactarnos con 'Romaña'”, explica Amalia, quien durante 19 años nunca se rindió en la búsqueda de su hijo.

“’Romaña' nos llamó en agosto de 1999 y me dijo que fuera a recoger los restos de mi hijo, pero él no estaba muerto. Kike siempre fue un rehén, eso no era un secuestro extorsivo porque nunca pidieron dinero”, explica.

