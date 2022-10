No fui el hombre de Odebrecht en el Congreso: Plinio Olano

El director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, se refirió a las declaraciones que ha hecho el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien dijo que el exsenador habría hecho lobby en el Congreso para que adjudicaran contratos a Odebrecht.



“Eso es falso. Son palabras de una persona que está buscando beneficios a costa de una circunstancia que no existió. Nunca hice lobby en favor de Odebrecht”, aseguró.



Asimismo, el funcionario afirmó que en las declaraciones que conoce de Gabriel García Morales en la Fiscalía son contradictoras porque por un lado dice que hizo lobby a favor de Odebrecht, pero que por otro lado señala que el excongresista había reclamado por la adjudicación de contratos a la multinacional brasileña.



Desmintió que cuando fue congresista hubiera tenido algún tipo de vínculo con el director de Odebrecht, Luiz Bueno, y reiteró que nunca tuvo una relación de amistad con él.



“No fui amigo de Luiz Bueno pero lo conocí en el congreso, nunca me vi con él en el recinto, ni siquiera una relación social”, afirmó.



Publicidad