“No hay candidato que le puedan oponer a Petro, les ganaríamos una y otra vez”: presidente

Desde un evento de reparación colectiva en San Basilio de Palenque, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de reelegirse y, aunque descartó la opción, aseguró que se debe buscar un proyecto democrático que pueda reemplazarlo.

“Se me asustan los expresidentes, cómo será que están tan asustados, siendo que a ellos les debería interesar porque podrían concursar. Dicen ‘no, por favor, lejos’ porque saben que no hay candidato que le puedan oponer a Petro, pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar muertos, lo que hay es que reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar más”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado llegó hasta este lugar para reafirmar el compromiso con la reparación colectiva de las comunidades palenqueras, en especial el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de Palenque – La Bonga. Además, realizaron notificaciones sobre indemnizaciones administrativas a víctimas y se firmará la Resolución del Protocolo de Participación para comunidades negras, afro, raizales y palenqueras.

Desde allí también informó que el director de Planeación Nacional, Alexander López, puso una denuncia sobre irregularidades que han encontrado en el Ocad Paz. Habló de 9,1 billones de pesos que se habrían robado en los OCAD paz y el sistema de regalías en Colombia. Dice el presidente que apenas ha analizado el 20 % del sistema.