No hay casos de eutanasia para niños en Colombia tras ser autorizada hace un año

El 9 de marzo de 2018 el Ministerio de Salud firmó y expidió la resolución 0825 con la cual se reglamentaba todo el protocolo para que los niños mayores de seis años con enfermedades terminales yHubo mucha polémica en el país por la posibilidad de que niños luego de los 14 años

pudieran acceder voluntariamente a la práctica de la eutanasia para acabar con sus vidas luego de un periodo de sufrimiento en enfermedad.

El borrador inicial estableció que los menores de 12 a 14 años no necesitaban inexorablemente la autorización de sus padres o de quien tuviera la patria potestad. Pero el documento final modificó esa condición y concluyó que para todos los casos de 6 a 14 años debía haber una autorización expresa de ambos padres o del responsable del niño. DSin embargo,según dijo a BLU Radio el Ministerio de Salud.La resolución sigue en firme debido a la sentencia T-544 de 2017 que le ordenó al Ministerio establecer los parámetros propicios para que los niños que tuvieran enfermedades terminales y sobre los cuales no hubiese posibilidad de sanar, accedieran a este derecho como los adultos,Sobre los niños de 0 a 6 años no es posible practicar este procedimiento. Para la expedición de la resolución se hizo una investigación sobre la realidad psicológica de la visión de los menores sobre la muerte de acuerdo a cada rango de edad y se estudió con expertos cuál era la mejor forma de definir si un niño podía o no acceder a la eutanasia.