No hay evidencia que vincule a Martinelli con interceptaciones ilegales: abogado

Carrillo aseguró que actualmente no existen evidencias que impliquen directamente al expresidente Martinelli con las interceptaciones ilegales “y si se revisa la acusación se habla de que por su cargo de presidente él en teoría debía tener conocimiento de las escuchas”. (Aquí: Orden de detención obliga a Martinelli a presentarse ante la Justicia ).

Agregó que en todo tipo de actuaciones se trata de vincular al presidente por su cargo “no porque exista una acción directa de él en los hechos”.

El abogado afirmó que actualmente no es posible realizar una audiencia contra el expresidente Martinelli pues no se encuentra en Panamá “y si se revisa bien, no existe una imputación formal en su contra, él no está acusado”.

Dijo que en los próximos días se emitirá oficialmente la orden de captura contra el exmandatario y si él no se presenta ante la justicia se solicitará la extradición a Panamá, “hasta el momento no tenemos información de lo que él quiere hacer pero se cree que no asistiría a la audiencia”.