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No imaginamos que universo de víctimas fuera tan grande: exministro por 15 años de Ley de Víctimas

El universo de afectados superó con creces las expectativas iniciales, alcanzando hoy a 10 millones de personas, lo que representa a una de cada cinco ciudadanos en el país.

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BLU Radio, víctimas del conflicto - foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Ley de Víctimas, una pieza legislativa fundamental que reconoce a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia como sujetos de derechos, cumple 15 años de vigencia.

Sin embargo, la celebración llega acompañada de una cifra alarmante: el universo de afectados superó con creces las expectativas iniciales, alcanzando hoy a 10 millones de personas, lo que representa a una de cada cinco ciudadanos en el país.

"Jamás nos imaginamos que el universo de víctimas iba a ser de ese tamaño", indicó Rivera.

Un origen marcado por la oposición y el éxito de la paz

El exministro Guillermo Rivera recordó que la historia de esta ley comenzó en 2007, cuando el Partido Liberal, entonces en oposición, atendió el llamado de víctimas de todo el país.

Aunque el proyecto fue archivado inicialmente por las mayorías del gobierno de Álvaro Uribe, logró ver la luz durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Según Rivera, este texto no solo estableció mecanismos de reparación, sino que "resultó ser definitivo para que se pudiera iniciar el proceso de paz de La Habana y culminar con éxito" en 2016.

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El desafío presupuestal, una deuda de 407 billones

El principal obstáculo actual es la financiación. Los cálculos iniciales se quedaron cortos ante la magnitud del registro de víctimas.

La consejera de paz, Isabelita Mercado, ha señalado un rezago de 5.9 millones de víctimas aún por atender.

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Para cubrir las indemnizaciones pendientes, se estima que se requieren entre 300 y 407.3 billones de pesos.

Ante la dificultad de obtener estos recursos del presupuesto nacional debido al déficit fiscal, Rivera planteó una solución alternativa:

"Una reforma que le permita al sistema nacional de regalías por una sola vez usar los saldos que existen para cubrir ese déficit", dijo.

Escuche la entrevista aquí:

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