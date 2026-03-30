No importa cuánto suba el avalúo, impuesto tiene tope: IGAC por alarma de aumentos en predial rural

La reciente actualización masiva del valor catastral en Colombia ha desatado una ola de preocupación en las zonas rurales, donde mandatarios locales denuncian incrementos "desproporcionados" que amenazan la estabilidad económica de los campesinos.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asegura que existen salvaguardas legales para evitar que el golpe al bolsillo del contribuyente sea igual al salto en el avalúo de la tierra.



Sobre la actualización tras décadas de rezago

El debate cobró fuerza tras las denuncias del alcalde de Yacuanquer (Nariño), Julio Insuasti, quien advirtió que en su municipio los avalúos rurales registraron alzas que oscilan entre el 100% y el 12,000%, una situación que calificó como "inconsulta" y generadora de caos territorial. Frente a esto, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, explicó que estas cifras son el resultado de un rezago histórico inaudito.

“Teníamos casos de predios de 4 y 5 hectáreas con avalúos de 130,000 o 185,000 pesos. Predios donde se pueden construir hasta nueve canchas de fútbol”, señaló el funcionario, recordando que municipios como Yacuanquer llevaban 31 años sin una actualización catastral.

Según Marulanda, el Plan Nacional de Desarrollo ordenó reducir este rezago para sincerar el valor de la tierra en promedio al 60% del valor comercial.



Protección al contribuyente: El tope del 50%

A pesar de la magnitud del incremento en el avalúo, Marulanda fue enfático en que la ley protege al ciudadano para que el impuesto predial no suba de forma desmedida de un año a otro.



“Cualquier predio no puede pagar más del 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior”, aclaró el director, basándose en la Ley 1995.Esta norma aplica para el 98% de los predios del país.

En el caso de los grandes latifundios (predios de más de 100 hectáreas), el incremento máximo permitido es del doble (100%) respecto al año anterior, según la Ley 44.

Como ejemplo, el IGAC citó un predio que pagaba 2,000 pesos de impuesto y que, pese a subir su avalúo a millones, este año solo pagaría unos 2,500 pesos gracias a la protección legal y descuentos municipales.



El llamado a los alcaldes: Revisar tarifas y liquidaciones

El IGAC desestimó que este proceso sea una "reforma tributaria disfrazada" y recordó que el predial es un impuesto netamente municipal que sirve para financiar obras locales y beneficiar a los mismos campesinos. No obstante, Marulanda hizo un llamado urgente a las administraciones municipales para que:

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"Revisen las tarifas (tasas) en sus estatutos tributarios, ya que muchas están en el techo máximo (16 por 1000) debido a que los avalúos anteriores eran artificialmente bajos", indicó Marulanda.

Mitos sobre el impuesto al patrimonio

Finalmente, ante el temor de que estos nuevos avalúos disparen el pago de impuestos nacionales, el director del IGAC aclaró que solo 28,000 predios en todo el país tienen un avalúo superior a los 1,000 millones de pesos.

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“El 98% de los predios de este país están por debajo de los 200 millones de pesos”, subrayó, asegurando que la medida no afectará el acceso a subsidios del Estado ni obligará a la mayoría de los pequeños propietarios a declarar renta o patrimonio.

Escuche la entrevista aquí: