En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Semana Santa
Diana Ospina
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / No importa cuánto suba el avalúo, impuesto tiene tope: IGAC por alarma de aumentos en predial rural

No importa cuánto suba el avalúo, impuesto tiene tope: IGAC por alarma de aumentos en predial rural

El Gobierno nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asegura que existen salvaguardas legales para evitar que el golpe al bolsillo del contribuyente sea igual al salto en el avalúo de la tierra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad