No le pedí ayuda al senador López: madre Alba Estela sobre contrato con ICBF

“Como todas las entidades nosotros hicimos los trámites que desde la Dirección Nacional del ICBF pidieron, nosotros pasamos y todas la categorías fueron aprobados con recomendaciones de mejora, el único inconveniente fue que nosotros no teníamos lista la parte financiera porque falló una firma, el informe financiero lo firmó el revisor fiscal y en Bogotá no lo aceptaron porque lo tenía que firmar la contadora”, dijo.



La religiosa aseguró que se siente asombrada por terminar enredada en este conflicto. (Lea también: Duras acusaciones entre Cristina Plazas y senador López por contratación en ICBF )



“Le quiero aclarar a la directora del ICBF que ni yo llame al senador ni pedí ayuda, ella tiene varias cartas que yo le mandé y que nunca me contestó en las que le decía que estaba pidiendo ayuda por 240 niños que están sin servicio”, dijo.





Finalmente confirmó que el contrato fue firmado hace una semana pese a que Cristina Plazas había manifestado que dicha organización no cumplía con los requisitos estipulados.