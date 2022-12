No me admitieron el Sena por ser transgenerista: ‘Kiara’

realizó el Sena en la capital del Atlántico.

“Yo trabajaba en la alcaldía de Soledad y abrieron un programa que se llama Jóvenes en Acción para ingresar a estudiar en el Sena, me inscribí, pasé la prueba y quedé. Luego tuvo que presentarme a la sede para la entrevista con los psicólogos, tras salir de eso varias personas me insultaron por ser un chico trans”, manifestó Bryan.

“Una de mis compañeros me contó que la sicóloga de Bienestar del Sena dijo delante de varias personas que “ese travesti aquí no puede estudiar”, luego de eso enfrente a esa persona y ella misma me pidió que no la demandara”, agregó.

Por último, ‘Kiara’ recordó que recibió un correo en el que le aseguraron que no pasó las pruebas, pero realmente, según él, es porque no querían una persona de su condición en la institución.