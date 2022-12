'Don't love me, hate me' (no me ames, ódiame) es el nombre de la campaña de Nike que contiene impactantes imágenes de la carrera de ‘la mamba’, apodo con el que es concido Kobe.

Publicidad

Kobe disputará su último partido en la NBA el próximo 13 de abril, cuando los Lakers reciban la visita de los Utah Jazz.

Publicidad