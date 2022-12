No nos metan en enredo de la reelección de Santos: Dignidad Cafetera sobre paro

Óscar Gutiérrez, dirigente del movimiento Dignidad Cafetera , quien participó en la reunión en donde se definió que habrá paro agropecuario el próximo 28 de abril, aseguró que volverán a las manifestaciones ya que el gobierno no ha cumplido con lo pactado.

“La conclusión es bien sencilla: hemos sostenido con el gobierno nacional un largo proceso, que comenzó una vez terminaron los paros del año pasado, durante esos paros el gobierno suscribió una serie de acuerdos con los dirigentes de las diferentes dignidades, en donde se recogieron temas relacionados con la deuda y cómo ayudar a los agricultores”, manifestó el líder campesino.

“Ayer (martes) hicimos un balance estricto de los cumplimientos e incumplimientos del gobierno porque desde enero de este año les dijimos que cumplan con lo acordado con los agricultores para no promover marchas ni algún tipo de acciones. Desgraciadamente este es un gobierno terco, a veces corto y otras veces pareciera torpe, porque teniendo todas las condiciones para sacar las resoluciones, tomar las decisiones contando con la plata y todo lo que se necesita, se hace el lerdo y pretende engañar a los agricultores y burlarse de la gente; por esa razón se decidió promover la movilización o paro del próximo 28 de abril”, agregó.

Además, Gutiérrez recordó que Dignidad Agropecuaria “es una organización integrada por cultivadores de clima frio que actualmente están muy angustiados y quebrados, sobre todo los del trigo en Nariño. También está la gente de la leche de algunas zonas del país, cafeteros, cacaoteros, cultivadores de cebolla, pera, paneleros (están al borde la ruina)”.

Por otra parte, el líder campesino volvió a hablar de algunos de los compromisos del gobierno, entre ellos el PIC, programa de ayuda para cafeteros en donde se establecía un subsidio de $145.000 de acuerdo a la venta que hagan.

“El gobierno no ha pagado lo que debe a los productores, dice que sí pero pone pretextos. Quiere burlarse de esa gente a la que le debe dinero (…) el sentido de este paro no es para que nadie pierda plata. Es grave los billones de pesos que están perdiendo los agricultores por la política del gobierno nacional; solo se quiere ver el daño que supuestamente hacen los que se atreven a pararse en las carreteras”, enfatizó.

Mientras otros sectores dicen que detrás de ese paro hay motivos políticos, Gutiérrez dijo que ellos no tienen nada que ver con eso ya que es un asunto, que nació hace ya 3 años, de lucha y organización social ante la ineficiencia e incumplimientos del gobierno.

“Nos cansamos de ir a los ministerios y de hablar con los funcionarios, por eso decidimos organizarnos. Mejor dicho el primer paro de Dignidad Arrocera se hizo 5 meses instalado el gobierno de Santos, entonces no nos echen cuento de que este es un movimiento para molestar la reelección del presidente de la República. Santos está en su campaña y que se reelija si tiene con qué, a nosotros no nos metan en ese enredo. No tiene nada que ver con Uribe o Robledo . El gobierno tiene que resolver unos problemas concretos que dijo que iba a resolver y no lo ha hecho, el responsable es el propio gobierno que no toma las decisiones que tiene que tomar”, puntualizó.

Por último, dijo que solo se revisará la decisión tomada de ir a paro si el gobierno toma “una actitud seria” frente a sus necesidades.