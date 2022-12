No permitiremos bloqueos de maestros en vías durante puente festivo: Policía

En entrevista con BLU Radio, el general Ramiro Castrillón, comandante de la institución, dijo que más de 30 mil hombres garantizarán la seguridad y 8.000 estarán en las vías.



“Con respecto a las marchas, hay unas instrucciones precisas para garantizar el ejercicio de la protesta, pero en caso de ser necesario se utilizarán los medios para restablecer el orden público”, dijo.



Este jueves, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, amenazó con bloquear las carreteras si el Gobierno no cede en las negociaciones de su pliego de peticiones.



El anunció lo hizo el presidente de la agremiación, Carlos Rivas, quien manifestó que no hay voluntad política por parte del Gobierno Nacional.



“No nos gustaría que ocurriese eso en medio de un festivo, pero si toca hacerlo nos toca comportarnos de esta manera para que el Gobierno preste la atención debida a un conflicto de esta naturaleza”, dijo.