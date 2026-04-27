No podemos ignorar expansión de subversión; amenaza con reproducirse como espuma: Sarmiento Angulo

En medio de la escalada terrorista que se presentó en el suroccidente del país, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo habló de la importancia de la seguridad en el país.

"No podemos ignorar la expansión de la subversión, que amenaza con reproducirse como espuma en Colombia y apoderarse de amplias porciones del territorio", indicó Sarmiento Angulo.

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron en Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance del Gobierno.

El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Otras 56 personas resultaron heridas.



"Sin una fuerza pública robusta y visible en todo el territorio, el desarrollo social queda incompleto, porque la seguridad es el fundamento sobre el cual se edifica la posibilidad real de progreso para la población", manifestó Sarmiento Angulo.

Además, pidió recuperar la presencia del Estado en los territorios ante el aumento de casos de extorsión, secuestros, homicidios y cultivos ilegales.

"Esa realidad es un obstáculo mayúsculo para cualquier proyecto serio, agrícola o de infraestructura, y exige que el Estado recupere su presencia", indicó.

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Las declaraciones se dieron durante la inauguración de la Cátedra Luis Carlos Sarmiento Angulo en la Escuela de Ingenieros.