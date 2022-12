No podemos poner a todos en el mismo saco: Ronny Rojas sobre ‘Panama papers’

“¿Qué se busca investigaciones? Se busca exponer a tipos malos o conductas ilegales como desvió de fondos, lavado de dinero, narcotraficantes, políticos corruptos, empresarios cuestionados en sus países, políticos que han ocultado bienes y patrimonios en sus declaraciones, ese es el objetivo, exponer situaciones que podrían ser ilegales o personajes de dudosa reputación”, dijo Rojas.

El periodista aseguró que en este caso, quienes conocieron de primera mano la información han obedecido a su criterio para reconocer que revelaciones son relevantes y qué es lo que se pretende con desvelar este tipo de actividades financieras. (Vea también: Cuatro expolíticos y un senador: más colombianos en 'Panama Papers' ).

“En la gran mayoría de casos los periodistas lo han hecho bien, han publicado historias que realmente tiene tras de sí una cuestión ilegal, una filtración no es tan útil si no hay una medicación periodística muy buena, habría que ver los criterios que utilizó Connectas para saber qué era de interés público, todos los casos tienen sus bemoles, hay que analizarlos uno por uno, no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco”, indicó el investigador.

Rojas señaló que solo por el hecho de tener una cuenta o movimientos financieros en los llamados paraísos fiscales no significa que se sea un delincuente, y aclaró que muchas veces quienes han recurrido a este tipo de maniobras lo han hecho para protegerse ante el riesgo que significa mover cantidades importantes de dinero en sus países de origen.