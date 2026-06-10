“No puede participar en política sin consecuencias”: Hernán Cadavid responde a suspensión de Petro

La suspensión del presidente Gustavo Petro generó polémica este miércoles 10 de junio. La decisión atribuida inicialmente a la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, generó confusión, reacciones desde distintos sectores y un intenso debate sobre los procedimientos constitucionales para investigar a un jefe de Estado.

Aunque durante varias horas se habló de una suspensión presidencial, miembros de la propia Comisión de Acusaciones aclararon que una decisión de ese alcance no puede ser adoptada por una sola persona y que debe surtir un trámite colectivo dentro de las instancias correspondientes.

Suspensión de Gustavo Petro: qué dice la Comisión de Acusaciones

En entrevista con Recap Blu, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, integrante de la Comisión de Acusaciones y denunciante en uno de los procesos contra el mandatario por presunta participación en política, explicó que nunca existió una suspensión automática del presidente.



“Para nosotros nunca hubo duda, presidente nunca puede ser suspendido, ni el presidente ni ningún aforado, por la decisión de una sola persona”, afirmó.

Según explicó el congresista, el documento radicado por la representante Gloria Arizabaleta deberá ser discutido y votado por la Comisión de Acusaciones antes de avanzar a otras instancias.

Cadavid señaló que el debate jurídico se centra en el procedimiento y en las competencias que tiene la comisión para investigar al jefe de Estado, dejando claro que cualquier determinación requiere deliberación colectiva.

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Gustavo Petro Foto: AFP

Investigación a Petro por participación en política sigue su curso

Más allá de la polémica por el auto presentado, el representante insistió en que la discusión de fondo está relacionada con las denuncias por presunta participación en política del presidente durante el actual proceso electoral.

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De hecho, fue contundentes al justificar la denuncia presentada contra el mandatario. “El presidente no puede dejar un precedente de que participa en política sin consecuencia alguna”, sostuvo.

Cadavid recordó que la investigación tiene carácter disciplinario y no penal, lo que implica procedimientos distintos a los de otros procesos que históricamente han pasado por la Comisión de Acusaciones.

¿Habrá una decisión antes de la segunda vuelta?

Frente a la posibilidad de que el caso avance antes de la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, el congresista fue escéptico.

“Yo creo que no”, respondió al ser consultado sobre si el proceso alcanzaría a surtir todas las etapas necesarias en los próximos días.

Para Cadavid, el debate apenas comienza y continuará incluso después de que Gustavo Petro deje la Presidencia. Mientras tanto, la polémica alrededor de la Comisión de Acusaciones vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de una de las instancias más cuestionadas del sistema político colombiano.

