No puedo compartir con quien se ha lucrado con sangre: Gabriel Santos sobre ‘Santrich’

El representante del Centro Democrático Gabriel Santos entregó una dura respuesta tras conocerse que el partido Farc espera que ‘Jesús Santrich’ se posesione en la Cámara una vez quede libre.

Santos aseguró que no va a compartir salón en la Cámara de Representante con el exguerrillero.

“Yo no soy capaz de compartir con el supuesto vendedor de televisores ‘Jesús Santrich’. Yo no soy capaz de tender un puente con quien se ha lucrado de manera histórica con la sangre y el dolor de nuestros colombianos. Yo no voy a contestar, no voy a tender un puente con el verdugo de miles de colombianos que hoy se burla de la justicia y cuenta con la complicidad del aparato judicial para sentarse en este Congreso de la República. Hasta allá no llegan mis ganas de tender puentes”, expresó Santos.

La respuesta de Santos se dio en medio de un debate de control político al ministro de Defensa por cuenta de la situación de orden público en el Pacífico colombiano.