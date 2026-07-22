“No queremos más exguerrilleros como escoltas”: presidente de sindicado de la UNP

Trabajadores y escoltas sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) completaron más de 24 horas concentrados frente a la sede principal de la entidad en el sector de Puente Aranda, en Bogotá. La manifestación, que incluyó la instalación de campamentos y una tarima, busca exigir respuestas sobre el proceso de provisión de 6.000 cargos de planta y la garantía de presupuesto para la continuidad laboral del personal de seguridad.

La jornada de protesta ha estado marcada por tensiones tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional para despejar los accesos a la institución.

Modificación de requisitos e ingreso de personal

El punto central del reclamo de los sindicatos radica en las modificaciones normativas aplicadas al perfil de los aspirantes a los cargos de oficial de protección en la entidad. Según las organizaciones de trabajadores, los cambios en las exigencias académicas abren la puerta a nombramientos discrecionales.

Al respecto, Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la UNP —que agrupa a 3.000 escoltas— y funcionario de planta de la entidad, explicó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio los motivos de la movilización.



“El motivo de la protesta tiene dos puntos. El primer punto, en efecto, son los 6.000 cargos que creó el gobierno (...) de manera expedita, el 19 de enero de este año sacó un decreto ampliando la planta de personal para 6.000 cargos de oficial de protección, escoltas en grado 18 y grado 15 (...) modificaron el decreto de 83 con el fin de modificarle los requisitos del cargo oficial de protección grado 18 y grado 15. ¿Y qué requisitos? Los requisitos de estudio. Ese cargo exigía una tecnología y obtener un título profesional, y de manera expedita, en casi 15 días exprés, modificaron el decreto para quitar ese requisito de escolaridad y ponerle solamente una experiencia de 36 a 60 meses”, dijo.

Devia sostuvo que la inquietud central del sindicato no se opone a la incorporación de personal, sino al procedimiento administrativo adoptado por la dirección de la entidad, a cargo de Augusto Rodríguez: “Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad, el director de la UNP, tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza de él y dejar nombrar gente del M-19 al interior de la UNP. Esa es nuestra pelea, es si queremos transparencia en el proceso”.

Sobre las evidencias de la supuesta vinculación preferencial de exintegrantes de grupos armados, el dirigente sindical señaló: “Lo que nosotros estamos denunciando, las pruebas que tenemos, que son audios, es donde este gobierno, voceros de este gobierno al interior de la presidencia, la vicepresidencia, le han enviado audios a los trabajadores del M-19 que tienen en este gobierno diciéndoles que van a priorizar la entrada de ellos antes de que salga este gobierno, y que en efecto están recogiendo ya las hojas de vida del mismo”.

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Intervención policial y señalamientos del Ejecutivo

La movilización pacífica derivó en enfrentamientos tras la orden del Ejecutivo de despejar las entradas del edificio institucional. De acuerdo con el reporte del dirigente sindical Timoteo, integrante del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero en la concentración, los manifestantes exigen una mesa de negociación directa con las autoridades.

Por su parte, Wilson Devia relató los hechos ocurridos durante la intervención de la fuerza pública: “A pesar de que de manera voluntaria nosotros abrimos la entidad cuando recibimos la información del Ministerio del Interior diciendo nos van a agredir (...) nos metieron todo el demo a pelear con los trabajadores, cuando nosotros en todo momento hablamos de una protesta pacífica. Nosotros no somos, no somos gamines, no somos de primera línea, todos son profesionales, son trabajadores, son personas de bien”.

Frente a los calificativos emitidos desde la Presidencia, donde se le ha señalado de pertenecer a corrientes de extrema derecha y de tener supuestos vínculos con redes al margen de la ley, Devia rechazó tales imputaciones: “Desde que llegaron a este gobierno han querido señalarme de delincuente, de corrupto, me vincularon con el narcochofer. Yo demostré los estrados judiciales y en la Procuraduría, en efecto, que no tengo ningún vínculo ni responsabilidad frente a los señalamientos que hizo el director de la entidad. Y en efecto, hemos demostrado en esos 4 años que no hago parte de ninguna banda delincuencial”.

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Presupuesto y continuidad de los esquemas de protección

Además de la controversia por la selección de personal, la representación sindical advirtió sobre el vencimiento de los contratos que sustentan los esquemas de seguridad de más de 15.000 personas protegidas en el país.

Según las declaraciones de Devia, la vigencia contractual de aproximadamente 16.000 escoltas finalizó el 21 de julio de 2026, lo que genera incertidumbre sobre los recursos para operar en lo que resta del año: “Hay 14 zonas del país que recogen 16.000 escoltas pagados por la UNP, y en efecto todos los contratos se vencían ayer 21 de julio, estaban en ejecución el 95%, es decir, el 5% de presupuesto para terminar los contratos, pero la unidad de manera oscura trató de hacer un proceso licitatorio, primero publicando 10 zonas, luego disminuyó a 2 zonas”.

Estado actual de la movilización

Pese a la intervención del Undmo, los voceros de la concentración manifestaron que mantendrán la presencia frente a las instalaciones administrativas de la Unidad Nacional de Protección mientras buscan una mesa de concertación con los voceros gubernamentales. Devia confirmó que se habilitó el ingreso de funcionarios públicos para no paralisar totalmente la operación administrativa, aunque ratificó la continuidad de la asamblea permanente:

“Vamos a permanecer. Ayer, para evitar las agresiones a los trabajadores, decidimos activar la entrada de los funcionarios a la entidad, pero vamos a permanecer lo más que podamos resistir si no nos agreden y si no nos maltratan”.Hasta la emisión del reporte, el Gobierno Nacional y la dirección general de la entidad mantenían la orden de despeje vial y la ratificación del esquema formal de provisión de plazas conforme a los decretos vigentes.