No quiero más tortura: padre de ‘Matador’, a quien le negaron la eutanasia

En entrevista con Blu Radio, Ovidio González, padre del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, aseguró que está cansado por padecer una enfermedad incurable que solo lo está haciendo sufrir.



“No aguanto ni quiero más cosas, no quiero más tortura”, dijo Ovidio González, a quien le negaron la eutanasia 15 minutos antes del procedimiento (Lea también: Consejo de Estado admitió demanda contra la reglamentación de la eutanasia ).



Contó que constantemente siente picadas y dolores, por lo que no quiere seguir sintiéndolos ni que cada vez aumenten más.



“Yo tan viejo que estoy y me dan dolores que me desesperan que no sé qué hacer; esto no es digno”, agregó.



Su hijo, el caricaturista ‘Matador’, en la entrevista con Blu Radio, también rechazó lo que han hecho con su padre, pues incluso dos días antes del procedimiento de eutanasia programada había ido a comprar el ataúd.



“Esto no es tema religioso, esto va más allá del credo de las personas. Esto es de derecho y el derecho dice que una persona que tiene fe y quiere ir hasta las últimas consecuencias y padecer con dolor, lo puede hacer, o como mi papá que no quiere ir hasta el fondo del dolor". (Lea también: Montealegre califica de “intolerable” posición del procurador frente a eutanasia ).



“Una persona que se está quedando sin rostro es la cara de los pacientes que están tirados en una cama soportando dolores y clamando un buen morir”, agregó.



En diálogo con Mañanas BLU, ‘Matador’ criticó que es permitido que se le aplique la eutanasia a los animales que ya no tienen cura a sus enfermedades o problemas, pero no a un ser humano que pasa por una situación similar.



“A un perro se le aplica la eutanasia, la vida de mi papá vale menos”, lamentó.



A Ovidio González le descubrieron un cáncer hace 5 años y vivió con calidad de vida en esa época. Sin embargo, cuenta su hijo, a principios de este año el cáncer volvió a reaparecer con más fuerza, lo que le representa constantes dolores y sufrimiento (Lea también: Presentan primera denuncia contra protocolo que regula la eutanasia en Colombia ).



Finalmente, ‘Matador’ narró cómo fue el día en el que se iba a realizar el procedimiento.



Dijo que la clínica Oncólogos de Occidente había aprobado la eutanasia de su padre y estaba programada para el pasado domingo, pero 15 minutos antes, cuando ya estaba todo preparado, los oncólogos se negaron a realizarla.



“El día que se iba a realizar el procedimiento él se despidió de todos sus amigos, familiares, recibió llamadas de muchas personas despidiéndose (…) el jueves pasado fui a la funeraria a escoger el cajón de mi papá”, finalizó ‘Matador’.