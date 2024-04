El consumo de agua aumenta y el nivel del embalse Chingaza baja

De acuerdo con el reporte diario que entrega la Alcaldía Mayor de Bogotá, el nivel del embalse Chingaza bajó, pero el consumo de agua subió considerablemente. El alcalde pide no bajar la guardia.

Aunque las lluvias han sido protagonistas a lo largo de la semana, no han sido suficientes para que los niveles de los embalses que proveen de agua a Bogotá aumenten, por el contrario, desde la Alcaldía informan que el consumo del líquido subió en un 16,04 metros cúbicos por segundo, confirmando, además, que el nivel del embalse Chingaza alcanzó niveles similares a los del pasado 22 de abril como lo es en un 16,06 %. De acuerdo con el alcalde, se espera que para finales del mes, el nivel del embalse llegue a los 20 %.

El consumo por estos días sigue, y el alcalde, a través de su cuenta en X, le pide a los bogotanos no bajar la guardia en estos momento y reiteró las recomendaciones para no malgastar el agua.



“Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de tres minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, escribió Galán en su cuenta de X.

En Bogotá se lleva a cabo el segundo ciclo de racionamiento en la zona 8 desde las 8:00 a.m. del sábado 27 de abril hasta las 8:00 a.m. del domingo 28 en zonas:



Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad.

Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13.

Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17.

Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQS.

Entre calle 35 sur y calle 6, entre carrera 2 y 25.

Entre calle 10 y 6 sur, entre carrera 5 y límite oriental ciudad.

Entre calle 11 sur y diagonal 15 sur, carrera 18 este y límite oriental ciudad.

Entre calle 16 C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali.

Entre calle 16 C y calle 43 sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Puntos de suministro a La Calera y Arboretto.

La restricción comprende a La Calera y Arboretto; Antonio Nariño (6), Bosa (17), Chapinero (78), Kennedy (282), Los Mártires (2), Rafel Uribe Uribe (9), San Cristóbal (61), Santa Fe (35) y Usaquén (65).