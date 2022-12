No sabía de la captura de mi hermano, es una situación dolorosa: Antonio Sanguino

Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la captura de su hermano quien está sindicado de delitos relacionados con tráfico ilegal de estupefacientes en el centro de la ciudad, específicamente en el sector de San Bernardo.



Sanguino reveló que su hermano “hizo su vida en otra ciudad y yo no teníamos mucho contacto, si hubiese sabido que tenía alguna actividad ilegal, lo hubiera denunciado, tengo claro que tengo una responsabilidad pública”.



Dijo que “no quisiera creer que él esté involucrado en todo esto, no sé si de pronto por su labor como comerciante de pronto se le haya involucrado en todo esto”. Sin embargo aseveró que “si hay una responsabilidad penal de mi hermano, pues que caiga todo el peso de la ley”.



A través de una carta al alcalde Enrique Peñalosa, el cabildante calificó la situación como “dolorosa” para él y su familia y aseguró que en ningún momento permitirá que su condición como concejal se preste para algún trato diferencial con su hermano.



Agregó que se enteró de la captura a través de un periodista del diario El Tiempo pues ha mantenido relaciones distantes con sus hermanos, entre ellos, Enio Sanguino.



Sanguino afirmó que “me siento víctima de una situación en la que no tengo en absoluto ninguna responsabilidad” y aseguró que “sigo con mi frente en alto y respondiendo como me corresponde por mis actuaciones”.



Esta es la carta del concejal Sanguino:



“Apreciado señor Alcalde.



Nunca imaginé que tuviese que dirigirme a usted para informarle un asunto tan doloroso para mí y mi familia. En el día de hoy, el periodista Jairo Barón de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, ha puesto en mi conocimiento la detención por parte de las autoridades, desde hace varias semanas, de mi hermano Enio Antonio Sanguino Páez. Según me cuenta, Enio se encuentra privado de la libertad en la cárcel modelo de Bogotá sindicado de delitos relacionados con el comercio ilegal de estupefacientes en el centro de la ciudad, particularmente en la zona de San Bernardo.



Supondrá usted mi sorpresa por esta noticia. Si las sindicaciones contra mi hermano son ciertas sería muy doloroso para mí, que como usted sabe he sido un servidor público comprometido con la legalidad democrática, un concejal de la ciudad que ha participado activamente en la discusión sobre la seguridad de los bogotanos, un ciudadano que desde la dirigencia del partido alianza verde he luchado por la paz y la convivencia. Un líder de la capital que he actuado en debates públicos que buscan la persecución a las bandas y mercados ilegales. Junto a usted hicimos actividad política desde los verdes por esas causas que yo respaldo en su gestión como mandatario, sin dejar de ejercer el control político que me corresponde. Usted es testigo de mi integridad y honestidad. Si la justicia demuestra la responsabilidad penal de mi hermano Enio no se lo perdonaría y pido para Él todo el peso de la ley.



Por mis relaciones distantes desde hace varios años con parte de mis hermanos, entre esos Enio, hasta hoy me enteré de estas lamentables circunstancias. Por ello solicitaré toda la información de las autoridades y les pediré que actúen como corresponda. Ahora, como siempre, no permitiré que mi condición de Concejal se preste para ningún tipo de tratamiento distinto al de cualquier ciudadano que viole la ley penal. Y siga contando usted, señor Alcalde, con todo mi respaldo como Concejal en su valiente lucha por la recuperación del Bronx, San Bernardo y todas las zonas que se convirtieron en santuarios de la delincuencia y la criminalidad en la Capital.



Como usted seguramente lo sabe, soy de origen humilde, hijo menor de ocho hermanos, de padres campesinos quienes fallecieron, hace 13 años mi padre y 16 años mi madre. Lo que soy se lo debo a las excepcionales circunstancias en las que tenido que luchar y crecer como ser humano. Hoy me siento víctima de una situación en la que no tengo en absoluto ninguna responsabilidad. Sigo con mi frente en alto y respondiendo como me corresponde por mis actuaciones.



Agradezco inmensamente su atención y comprensión”.