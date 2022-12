No sé en cuánto se redujo seguridad de Uribe, ordené revisar la de todos: Santos

En entrevista con Blu Radio, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la reducción de homicidios en Medellín y al esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe que será reducido.

Tras disminución de homicidios en Medellín luego del pacto entre ‘Los Urabeños’ y ‘La oficina de envigado’, quienes han buscado al gobierno para negociar la paz, Satos afirmó que ‘El clan úsuga’, como se les llamará de ahora en adelante, han enviado mensajes de someterse a la justicia, lo que sería un buen paso. “Veríamos con buenos ojos que eso se diera para darle cada vez más seguridad a Medellín y al país”.

Al referirse al expresidente Álvaro Uribe, a quien no quiere seguir viendo como un enemigo, manifestó que en “términos jocosos” dijo que la banda de ‘Los úsuga’ no es de los habitantes de Urabá ni de los uribistas.

“Para Urabá ha sido muy desagradable que ‘Los Urabeños’ tengan ese nombre. Entonces estigmatizan a toda la gente buena de ese sector, eso no es justo por eso dije que íbamos a cambiarles el nombre a El clan úsuga’. El hecho de que en Urabá no sean uribistas pues eso es un hecho político. Más bien, haya son pro gobierno, la manifestación que vimos fue masiva”, enfatizó el Jefe de Estado.

Por otra parte, explicó por qué se reducirá el esquema de seguridad del electo senador Álvaro Uribe Vélez.

“No he estado muy pendiente de los esquemas individuales. Lo que recuerdo es que desde antes de las elecciones había una solicitud de revisar los esquemas de seguridad de muchísima gente, que no se justificaba tantos hombres cuidando a una sola persona. Se hizo un examen técnico sobre las necesidades de cada individuo, son muchos los que están protegidos en este país”.

“En el caso del expresidente Uribe me imagino que se hizo el estudio cuidadoso y es que 150 personas no tiene nadie en este país, 300 no tiene ni el presidente. No sé cuánto se habrá reducido, pero creo que si hay necesidad de revisar eso se puede hacer sin ningún problema”, agregó.

“Di la autorización para que los esquemas de todo el mundo se revisaran pero yo no me voy a poner a revisar los esquemas de cada persona, no me corresponde”, puntualizó.