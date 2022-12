No se encontró a quien se entregaron pagos irregulares: Grupo Aval sobre caso Pizano

Corficolombiana, como compañía del grupo Aval, publicó un comunicado en el que respondió a las revelaciones del testigo Jorge Enrique Pizano, sobre las supuestas irregularidades con la concesionaria Ruta del Sol S.A.S., y que involucraron al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Luego de que Noticias Uno publicara unos audios en los que supuestamente se revela que el fiscal general estaría enterado de las irregularidades en las cuentas con las compañías, se podría llegar a pensar en posibles sobornos de la multinacional brasileña, justamente porque el propio Pizano se lo habría comentado a Martínez cuando él era abogado del grupo.

La compañía del Grupo Aval aseguró que desde el 2015, cuando Pizano informó de las cuentas que no cuadraban y de los giros para obras que no se habían materializado, inició inmediatamente una auditoría en la que se pudo corroborar que había recursos que no estaban, sin embargo, no se pudo concluir exactamente a qué manos habían llegado el dinero.

“Lo afirmado por el Dr. Pizano en la entrevista que salió al aire este fin de semana no es nuevo. Como Grupo Aval lo ha expresado en sus llamadas con accionistas, en entrevistas y declaraciones a medios; a mediados de 2015 se tuvo conocimiento del reporte del Dr. Pizano en el que alertaba acerca de ciertos contratos efectuados a través del Concesionario Ruta del Sol que, a su modo de ver, parecían ser cuestionables pues se referían a objetos duplicados y a obras que no se llevaron a cabo. Ni en el informe del Dr. Pizano ni ninguna otra información conocida en aquel momento, permitían que, ni el Dr Pizano ni Corficolombiana ni persona alguna pudiera afirmar que dichos contratos, y los pagos efectuados como consecuencia de estos, estuvieran relacionados a los sobornos que, en diciembre de 2016, Odebrecht confesó haber cometido para garantizar la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2”, dice el comunicado.

La empresa, además, aseguró que nunca pudo establecer, porque no tenía las facultades de los entes de control, a dónde habían llegado los recursos de contratos con compañías como Profesionales de Bolsa, Consultores Unidos, y algunas más.

Finalmente, el comunicado agregó que todos estos elementos fueron debidamente informados a los accionistas en febrero de 2017 y que, debido a que se comprobó que los sobornos tenían que ver con Odebrecht, Corficolombiana le exigió un pago a la compañía multinacional por su asociación y los recursos que se perdieron, además, pidió ser declarada como víctima.

En conclusión, la compañía rechazó cualquier acusación de complicidad en los sobornos de Odebrecht, a pesar de que la Superindustria generó un pliego de cargos precisamente por todos estos hallazgos y realizó una compulsa de copias a la Fiscalía General.

El Grupo Aval también lamentó las muertes de Pizano padre e hijo, pero no se refirió a las extrañas circunstancias en que sucedieron y que serán investigadas por la Fiscalía como lo reveló la vicefiscal María Paulina Riveros.