“No se firmará la paz para que sea derrotada en las cortes”: Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles que el Gobierno no firmará una paz que se caiga en los tribunales.



“Nosotros no queremos firmar un acuerdo de paz para que luego sea derrotado en las cortes”, dijo el mandatario refiriéndose a la posibilidad de que un posible acuerdo pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, como la Corte Constitucional, o internacionales, como la Corte Penal Internacional.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que una comisión de la verdad sobre el conflicto armado que se puede crear en el país en caso de que las negociaciones del Gobierno y las Farc fructifiquen "va a mostrar muchas verdades", algunas de ellas "muy incómodas".



Durante su intervención en el foro "Comisiones de la verdad y procesos de paz: experiencias internacionales y desafíos para Colombia" celebrado hoy en Bogotá, el mandatario añadió que todas esas verdades tienen que aflorar para ser conocidas por todos los colombianos.



En este sentido, Santos subrayó que las experiencias previas de comisiones de la verdad en países como Sudáfrica, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona "han dejado lecciones importantes" para Colombia, que no cometerá "los mismos errores".



El mandatario recurrió a la cita bíblica "la verdad os hará libres" para ejemplificar el valor que este tipo de comisiones puede tener y que resume "una realidad que puede cambiar para siempre el porvenir de una nación".



"La verdad para una sociedad herida por medio siglo de conflicto armado es un instrumento sanador y liberador", apostilló.



Santos también destacó que para alcanzar la paz uno de los temas más importantes es el de la denominada justicia transicional, un conjunto de medidas judiciales y políticas diseñado para procesar en un marco legal diferente de la justicia ordinaria a responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado con penas reducidas pero sin incurrir en la impunidad.



EFE.